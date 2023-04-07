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PFDK sevkleri açıklandı! Mauro Icardi Başakşehir maçı sonrası yaptığı paylaşım nedeniyle disiplinde...

07.04.2023 20:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Türkiye Futbol Federasyonu, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla PFDK sevklerini açıkladı. Yapılan açıklamada Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin yanı sıra, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ise hakaret nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. İşte detaylar...

PFDK sevkleri açıklandı! Mauro Icardi Başakşehir maçı sonrası yaptığı paylaşım nedeniyle disiplinde...
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi internet sitesinden Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevklerini açıkladı. Yapılan açıklamada Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'nin, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle, Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ise hakaret nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

"YILIN SOYGUNU"

Mauro_Icardi_Galatasaray_Besiktas

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Başakşehir mücadelesinin ardından, "Bir utanç, bir skandal. Yılın soygunu." şeklinde paylaşım yapmıştı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

1- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Kulübü teknik sorumlusu EMRE BELÖZOĞLU' nun 05.04.2023 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "hakaretleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 06.04.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 05.04.2023 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Ziraat Türkiye Kupası müsabakası sonrası kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda yer alan açıklamalar suretiyle "sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK'in aynı müsabaka sonrası kulüp sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamalar suretiyle "sportmenliğe aykırı hareket " nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu MAURO EMANUEL ICARDI' nin aynı müsabaka sonrası sosyal medya hesabından yayınladığı paylaşımında yer alan açıklaması suretiyle "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 05.04.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden yapılan açıklamalar suretiyle "sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü Başkanı AHMET NUR ÇEBİ'nin 05.04.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden yapılan açıklamalar suretiyle "sportmenliğe aykırı hareket " nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.


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