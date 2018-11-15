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PFDK; Trabzonspor, Kayserispor ve Bursaspor'a ceza verdi

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 15.11.2018 17:51 | Son Güncelleme

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) karaları açıklandı. PFDK; Trabzonspor'a çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 45 bin TL, Kayserispor'a taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 40 bin TL, Bursaspor'a ise taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 20 bin TL para cezası verdi.

PFDK; Trabzonspor, Kayserispor ve Bursaspor'a ceza verdi

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Trabzonspor'a 45 bin, Kayserispor’a 40 bin ve Bursaspor'a da 20 bin TL para cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 15.11.2018 tarih ve 30 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar şöyle:

Trabzonspor’un 09.11.2018 tarihinde oynanan Evkur Yeni Malatyaspor - Trabzonspor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 45 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Tribün B ve C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Kayserispor Kulübünün, 10.11.2018 tarihinde oynanan Kayserispor - Galatasaray Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 40 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Bursaspor Kulübünün, 11.11.2018 tarihinde oynanan Bursaspor - Kasımpaşa Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

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Spor Toto Süper Lig Trabzonspor Kayserispor Bursaspor

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