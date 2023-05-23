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PFDK'ya sevk edilen Samet Akaydın'a Ahmet Çakar sahip çıktı! ''Yazıklar olsun, islam dinine saygısızlık yaptınız...''

23.05.2023 07:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydin, Trabzonspor maçındaki tükürmesi sebebiyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. Spor yorumcusu Ahmet Çakar, bu olayın ardından canlı yayında adeta sinirden çıldırdı. Çakar, "Türkiye Futbol Federasyonu ne kadar oportünist, ne kadar belli zümrelere yaranmak için hareket ettiğini bu gece bir daha göstermiştir. Yazıklar olsun." dedi.

PFDK'ya sevk edilen Samet Akaydın'a Ahmet Çakar sahip çıktı! ''Yazıklar olsun, islam dinine saygısızlık yaptınız...''
Samet Akaydin

Samet Akaydin

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydın'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. TFF'den yapılan açıklamada, 29 yaşındaki savunma oyuncusunun Trabzonspor karşılaşmasında "tükürmesi" nedeniyle tedbirli olarak disipline gönderildiği belirtildi. Eski hakem Ahmet Çakar, bu konuyla ilgili sert ifadeler kullandı. İşte o sözler...

"YAZIKLAR OLSUN"

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"TFF, Samet Akaydin'i PFDK'ye sevk ederek, belli zümrelere yaranmak için hareket ettiğini bu gece bir kez daha göstermiştir. Yazıklar olsun. Fenerbahçe yöneticilerine sesleniyorum. Neredesiniz? Çıkıp konuşsanıza. Oyuncunuzu linç kültürüne soktular. Hiçbir suçu yok çocuğun. Siz niye sessizsiniz?"

"İSLAM DİNİNE SAYGISIZLIK YAPTINIZ"

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"Bu yaptığınız sadece Samet'e ve Fenerbahçe'ye haksızlık değil. İslam dinine, hepimizin dinine, yüzde 98'imizin dinine ağır saygısızlık yaptınız."

"İKİMİZDEN BİRİ SAĞLAM ÇIKMAZDI"

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"Sırf şu eyleminiz bile bütün konuşmalarımda TFF'yi silindir gibi geçeceğimin garantisidir. Yazıklar olsun size. Bela okumayı sevmem. Allah kahretsin mi diyeyim... Yazıklar olsun en masumu. Bir kahvede olsak ve karşımda TFF'nin bu icraate girmiş adamları olsaydı, ikimizden biri sağlam çıkmazdı. Ağır hakaretler çıkardı. Bak Samet ve Fenerbahçe umurumda değil bu arada; siz İslam dinine bu olayı PFDK'ye göndererek hakaret ediyorsunuz. Allah cezanızı versin. Belli zümrelere yalakalık olsun diye bu yalakalık eylemini yaptınız. Allah cezanızı versin."


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