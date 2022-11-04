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Philadelphia 76ers'ın all-star oyun kurucusu James Harden'a sakatlık şoku!

04.11.2022 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Philadelphia 76ers'ın all-star oyun kurucusu James Harden, sakatlığı nedeniyle bir ay sahalardan uzak kalacak.

Philadelphia 76ers'ın all-star oyun kurucusu James Harden'a sakatlık şoku!

NBA'in internet sitesinde yer alan haberde, Harden'ın sağ ayağındaki tendon zedelenmesi sebebiyle bir ay forma giyemeyeceği belirtildi.

Takımının Washington Wizards'a 121-111 yenildiği mücadelede sakatlanan 33 yaşındaki basketbolcu, 24 sayı, 10 asist, 5 ribauntla mücadele etmişti.

Ligde 2018 yılının en değerli oyuncusu seçilen Harden, bu sezon 9 maçta 22 sayı, 10 asist, 7 ribaunt ortalamaları yakaladı.

Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın da görev yaptığı Philadelphia 76ers, Doğu Konferansı'nda 4 galibiyet, 5 mağlubiyetle 8. sırada yer aldı.

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