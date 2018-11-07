Phillip Cocu: Başarısızlığın sorumlusu benim

Fenerbahçe'nin görevine son verdiği teknik direktör Phillip Cocu, Başkan Ali Koç'un kendisini görevden almasını normal karşıladı.

Takıma ve kulübe vedası sırasında görüşlerini belirten Hollandalı çalıştırıcı, ortada bir başarısızlık olduğunu kabul ederek, "Fenerbahçe gibi bir kulüp bu durumları yaşamaya alışkın değil. Ortada bir başarısızlık var. Bu takımın başında ben olduğuma göre sorumlusu da benim. 20 kişi gitmeyeceğine göre normal olan işin başındaki kişinin gitmesi" dedi.

Cocu, ayrılırken tüm futbolculara ve yetkililere başarı dileklerinde bulundu.

Phillip Cocu'nun ayrılmasından sonra göreve devam eden yardımcısı Erwin Koeman da çizdiği farklı profil ile kısa sürede dikkat çekti. Oyuncularla daha yakından iletişim kuran 57 yaşındaki çalıştırıcı idmanları da sık sık durduruyor. Antrenman esnasında hata varsa bunu yerinde düzeltmeye gayret gösteren Koeman, bu yönüyle Cocu'dan ayrılıyor.

Erwin Koeman'ın, Cocu'ya göre daha babacan ve sıcak bir tavrı olması göze çarpıyor. Yakın durduğu kadar zaman zaman uyarılar sırasında sertleşen Hollandalı antrenör, öğrencileriyle daha iyi bir iletişim yakalamış durumda.