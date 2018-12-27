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Phillip Cocu'dan Anderleht'i şok eden talep

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 27.12.2018 07:52 | Son Güncelleme

Anderlecht'in teknik direktör olarak düşündüğü isimlerden Phillip Cocu'nun talebi, Belçika temsilcisini şok etti.

Phillip Cocu'dan Anderleht'i şok eden talep

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra adı Anderlecht ile anılan Phillip Cocu'nun talebi Belçika temsilcisini şaşırttı. Phillip Cocu'nun, Anderlecht Yönetimi'nden Fenerbahçe'de aldığı ücretten daha fazla istediği ortaya çıktı.

Belçika basınında yer alan haberde, Phillip Cocu'nun bonuslarla birlikte Anderlecht'ten sezon sonuna kadar yaklaşık 4 milyon Euro istediği belirtildi. Taraflar arasındaki görüşmeler devam ederken, Cocu'nun ücretinde indirime gitmemesi halinde Anderlecht'in farklı isimlere yönelmesi bekleniyor.

Anderlecht, önceki teknik direktör Vanhaezebrouck'a yıllık yaklaşık 1 milyon Euro ücret ediyordu. (SPORX)

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Cocu anderlecht Belçika Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig

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