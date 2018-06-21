SPOR

Phillip Cocu'dan Fenerbahçe sözleri

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 21.06.2018 09:14 | Son Güncelleme

Hollandalı hoca, "Yeni bir maceraya atılmak F.Bahçe'ye gitmek istiyorum" diyerek PSV'nin teklifini geri çevirdi. Cocu'nun sözleşme fesih işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Phillip Cocu'dan Fenerbahçe sözleri

Fenerbahçe'nin prensip anlaşması yaptığı ve Aykut Kocaman'm yerine getirmeyi planladığı HollandalI teknik direktör Phillip Cocu'ya şampiyon yaptığı PSV Eindhoven'den sözleşme fesih işlemleri sürerken sürpriz bir teklif geldi.

PSV yöneticileri Cocu'ya, "Seninle 3 yıllık yeni bir sözleşme imzalayalım. Yıllık maaşına da zam yapalım" önerisinde bulundu. 48 yaşındaki teknik adam ise teklifi "Ben Fenerbahçe'ye söz verdim. Yeni bir maceraya atılmak, Fener'e gitmek istiyorum" diyerek geri çevirdi.

ANLAŞARAK AYRILMAK İSTİYOR

PSV Eindhoven'dan yılda 1 milyon euro alan Phillip Cocu, sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesh etmek istiyor. Tek taraflı fesihte bedelin 6 milyon euroya yaklaşacak olması nedeniyle Cocu, PSV yönetimiyle ters düşmemeye çalışıyor.

Sözleşme fesih pazarlıklannın sürmesi nedeniyle de Fenerbahçe prensipte anlaştığı Phillip Cocu'yu resmi olarak açıklayamıyor. Bu arada Fener'de borçların yapılandırılması işlemleriyle başkan yardımcısı Burhan Karaçam ilgileniyor ve bankalar ile finans kuruluşlarıyla görüşmeler yapıyor. (STAR)

PARTNERBaba-kız günüBaba-kız günü
Van Ginkel'den Fenerbahçe'ye yeşil ışıkVan Ginkel'den Fenerbahçe'ye yeşil ışık
Fenerbahçe UEFA ile görüştüFenerbahçe UEFA ile görüştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Phillip Cocu Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'nin oy oranı ne kadar? HDP barajı aşacak mı? 24 Haziran seçimleri için dikkat çeken tahmin

Muharrem İnce'nin oy oranı ne kadar? HDP barajı aşacak mı? 24 Haziran seçimleri için dikkat çeken tahmin

Erdoğan: Bunların aslı astarı yok, teessüf ediyorum

Erdoğan: Bunların aslı astarı yok, teessüf ediyorum

Galatasaray'ın Arkadiusz Milik'in kiralanması konusunda Napoli ile anlaştığı iddia edildi!

Galatasaray'ın Arkadiusz Milik'in kiralanması konusunda Napoli ile anlaştığı iddia edildi!

Avrupa liglerinde biten transferler

Avrupa liglerinde biten transferler

İran 0 - 1 İspanya (Maç özeti)

İran 0 - 1 İspanya (Maç özeti)

Dünya Kupası'ndan renkli görüntüler!

Dünya Kupası'ndan renkli görüntüler!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Phillip Cocu'dan Fenerbahçe sözleri

Phillip Cocu'dan Fenerbahçe sözleri

Van Ginkel'den Fenerbahçe'ye yeşil ışık

Van Ginkel'den Fenerbahçe'ye yeşil ışık

Fenerbahçe UEFA ile görüştü

Fenerbahçe UEFA ile görüştü

Aykut Kocaman'dan Konyaspor ve Göztepe'ye olumsuz yanıt

Aykut Kocaman'dan Konyaspor ve Göztepe'ye olumsuz yanıt

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mathieu Valbuena

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mathieu Valbuena

Sumudica, Kameni'yi Al-Shabab'a transfer etmek istiyor

Sumudica, Kameni'yi Al-Shabab'a transfer etmek istiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.