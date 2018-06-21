Phillip Cocu'dan Fenerbahçe sözleri

Fenerbahçe'nin prensip anlaşması yaptığı ve Aykut Kocaman'm yerine getirmeyi planladığı HollandalI teknik direktör Phillip Cocu'ya şampiyon yaptığı PSV Eindhoven'den sözleşme fesih işlemleri sürerken sürpriz bir teklif geldi.

PSV yöneticileri Cocu'ya, "Seninle 3 yıllık yeni bir sözleşme imzalayalım. Yıllık maaşına da zam yapalım" önerisinde bulundu. 48 yaşındaki teknik adam ise teklifi "Ben Fenerbahçe'ye söz verdim. Yeni bir maceraya atılmak, Fener'e gitmek istiyorum" diyerek geri çevirdi.

ANLAŞARAK AYRILMAK İSTİYOR

PSV Eindhoven'dan yılda 1 milyon euro alan Phillip Cocu, sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesh etmek istiyor. Tek taraflı fesihte bedelin 6 milyon euroya yaklaşacak olması nedeniyle Cocu, PSV yönetimiyle ters düşmemeye çalışıyor.

Sözleşme fesih pazarlıklannın sürmesi nedeniyle de Fenerbahçe prensipte anlaştığı Phillip Cocu'yu resmi olarak açıklayamıyor. Bu arada Fener'de borçların yapılandırılması işlemleriyle başkan yardımcısı Burhan Karaçam ilgileniyor ve bankalar ile finans kuruluşlarıyla görüşmeler yapıyor. (STAR)

