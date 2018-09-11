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Phillip Cocu'dan geniş kadro büyük plan

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 11.09.2018 07:30 | Son Güncelleme

Transfer döneminin ardından nihai kadrosunu kuran Phillip Cocu, 3 kulvar için detaylı bir çalışma yaptı.

Phillip Cocu'dan geniş kadro büyük plan

Sezona Avrupa ve ligde kötü sonuçlar alarak giren Fenerbahçe, transfer dönemiyle beraber kadrosunu tamamen oluşturdu, yeni bir düzen kurdu. Teknik Direktör Phillip Cocu, gelen-giden oyuncu akışının ardından nihai kadrosuna ulaşarak hem plan anlamında hem de kafa olarak rahatladı.

Lig, Avrupa ve kupa için 3 kulvarda mücadele edecek Fenerbahçe'de oluşturulan geniş kadrodan fayda sağlanacak. Buna göre Avrupa listesine giremeyen 5 oyuncunun da dışarıda kalmaması adına doğru rotasyon ile planlama sağlanıp, sezona yayılacak.

Ligde, Avrupa'da ve kupada kadro için sürekli hamleler ve rotasyon şansı olacak. Fiziksel yorgunluk, ceza ve sakatlıklar da hesaba katılıp, tüm futbolcuların her an hazır konumda olması sağlanacak. Teknik direktör Cocu ve ekibi, 3 kulvarda mevkii mevkii nasıl bir çalışma olacağı üzerinde durdu. Geniş kadroda neredeyse her futbolcunun ilk 11'de direkt oynama şansı bulunurken bazı isimler öne çıktı.

İşte rotasyon bölgeleri:

Kale: Harun Tekin transferini yapan Fenerbahçe'de Volkan Demirel adı da öne çıkıyor. Harun ile Volkan'ın sürekli olarak lig ve Avrupa arasında rotasyonu amaçlanıyor. Kupa zamanı da genç Berke Özer'in devreye girmesi planlanıyor.

Defans: Stoperde Diego Reyes hamlesi yapan sarı-lacivertlilerde Martin Skrtel'in yeri sağlam. Son 2 senedir ilk 11'in değişilmezi olan Neustadter, Reyes ile sürekli olarak rotasyon hamlesinde olacak.

Bekler: Savunma beklerinde de rotasyon dikkat çekiyor. Sağ bekte Şener ile Isla ve sol bekte de Hasan Ali ile İsmail'in düzenli olarak forma giymesi amaçlanacak.

Orta sahada: Özellikle defansif orta saha için Mehmet Topal ile Jailson arasında bir rotasyon olacak. İki yıldız da verimli kullanılacak. Ayrıca Avrupa kadrosunda olmayan Mehmet Ekici ile Benzia arasında da ligde bir rotasyon ön görülüyor.

Hücum: Kanatlara önem veren Cocu burada da titizlikle çalışacak. Aatif'ın iyileşmesiyle Valbuena-Aatif-Alper üçlüsü sürekli bu rotasyonda olacak. Ayew'i de sık sık Dirar yedekleyecek.

Forvet: Cocu'nun elinde 3 farklı forvet profili olması dikkat çekiyor. Avrupa kadrosunda olmayan Soldado, özellikle lig ve kupada artı güç olacak. Frey tamamlayıcı isim olurken, Slimani ana kadroda olacak. (MİLLİYET)

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Fenerbahçe Cocu Spor Toto Süper Lig UEFA Avrupa Ligi türkiye kupası

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