Phoenix Suns, seride 3-1 öne geçti

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off turuna Los Angeles Clippers'ı 84-80 yenen Phoenix Suns, Batı Konferansı final serisinde 3-1 öne geçti.

NBA play-off turuna tek maçla devam edildi. Suns, Clippers'a konuk olduğu Batı Konferansı final serisi 4. maçını kazanarak en son 1993'te yükseldiği NBA finaline bir adım daha yaklaştı.

Devin Booker 25 sayı, 2 ribaunt, Deandre Ayton 19 sayı, 22 ribaunt, 3 asist, Chris Paul ise 18 sayı, 7 asist ve 4 ribauntla Suns'ı galibiyete taşıyan isimler oldu.

Clippers'ta Paul George 23 sayı, 16 ribaunt, 6 asist, Reggie Jackson 20 sayı, 5 ribaunt, 1 asist, Ivica Zubac da 13 sayı, 14 ribaunt ve 1 asistle oynadı.

NBA play-off turuna, yarın TSİ 03.30'da Atlanta Hawks ile Milwaukee Bucks arasındaki Doğu Konferansı final serisi üçüncü maçıyla devam edilecek.

KAYNAK: AA

FOTOĞRAF: REUTERS

