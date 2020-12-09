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Pierre Webo'nun kırmızı kartı iptal edildi

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 09.12.2020 15:27 | Son Güncelleme

Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün Paris Saint-Germain ile oynadığı karşılaşmada kırmızı kart gören yardımcı antrenör Pierre Webo'nun durumuyla ilgili turuncu-lacivertli kulüpten açıklama yapıldı. Açıklamada; karşılaşmanın dördüncü hakemi Rumen Sebastian Coltescu'nun ırkçı saldırıda bulunduğu Webo'nun kırmızı kartının dondurulduğu, teknik adamın bu akşam kaldığı yerden devam edecek maçta kulübedeki yerini alacağı kaydedildi.

Pierre Webo'nun kırmızı kartı iptal edildi

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain ile oynadıkları maçta kırmızı kart gören yardımcı antrenörleri Pierre Webo'nun kartının dondurulduğunu açıkladı.

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Webo, iki takım arasında bu akşam kaldığı yerden devam edecek maçta yedek kulübesinde yer alabilecek. Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yardımcı antrenörümüz Pierre Webo'nun kırmızı kartı dondurulmuştur. Webo, bugünkü maçta kulübedeki yerini alacaktır." ifadelerine yer verildi.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
vatanımıza göz diken heavalnolar haricinde ırtkçılığa hayır!!!
yanlız değilsin webo bu ırkçılık sadece sana değil türkiye halkına da yapılmış alçak bir saldırıdır.bu kahpe hakem acaba juventus,city,barcelonalı bir futbolcuya bunu yapabilirmiydi buda bir ?
dar kafalı cahil sürüsü
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