“Pikniğe gidelim” deyip dehşeti yaşattılar! 13 yaşındaki kızı çekiçle döverek öldürürken sosyal medyada canlı yayın açıp gösterdiler

Rusya’nın St. Petersburg şehrinde yaşanan bir olay dünya basınında geniş yankı uyandırdı. 13 yaşındaki Vasilisa Fjazova isimli genç bir kız isimleri açıklanmayan 16 ve 15 yaşlarındaki iki arkadaşıyla birlikte pikniğe gitti. 13 yaşındaki Vasilisa Fjazova sosyal medyada açılan canlı yayın sırasında arkadaşları tarafından çekiçle dövülerek öldürüldü. Raporlara göre 13 yaşındaki kızın cansız bedeninin ormanlık alana gömüldüğü ifade edildi. Olay yerindeki incelemelerini arttıran polisler sosyal medyadan kimliklerini tespit ettikleri 16 ve 15 yaşlarındaki iki çocuğu tutukladı.

“HAVALI İÇERİK ÇEKECEĞİZ”

Polise verdikleri ifadelerinde ormanlık alana sosyal medya için çekim yapmak adına gittiklerini söyledi. 15 yaşındaki zanlı diğer arkadaşının olaydan hemen öncesinde “Havalı içerik çekeceğiz” dediğini ancak Fjazova’yı öldürme niyetinin olduğunu bilmediğini belirtti. Cesedin gömülmesi için yardım ettiğini de kabul etti.

İki zanlının, maktulün telefonundan annesine yeni bir hayat aramak için evden ayrıldığını söyleyen bir mesaj gönderdikten sonra cihazı imha ettiği bildirildi.