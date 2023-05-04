Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Meksika’da korkunç olay! Yol kenarında cinsel organı kesilerek ayaklarından asılan bir ceset bulundu... Yanındaki not dikkat çekti

Meksika’da korkunç olay! Yol kenarında cinsel organı kesilerek ayaklarından asılan bir ceset bulundu... Yanındaki not dikkat çekti

04.05.2023 08:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika’nın Chihuahua şehrindeki Cases Grandes bölgesinde bir yolda ayaklarından direğe asılarak sergilenen bir erkek cesedi bulundu. Yol kenarında asılmış halde bulunan cesedin cinsel organının kesildiği ve penisinin cansız adamın ağzına konulduğu görüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri cesedin yanında ise “Bir tecavüzcü olduğu için bu onun kaderiydi” yazılı bir not buldu.

Meksika’da korkunç olay! Yol kenarında cinsel organı kesilerek ayaklarından asılan bir ceset bulundu... Yanındaki not dikkat çekti

Meksika’da yol kenarında cinsel organı kesilmiş halde bulunan bir erkek cesedi büyük panik yarattı. La Parada Digital'e göre olay yeri ilk olarak sabahın erken saatlerinde Casas Grandes'ten Colonia Juarez kasabasına giden bir grup gezgin tarafından keşfedildi. Olay yerine gelen polis ekipleri öldürülen kişinin henüz kimliğinin tespit edilemediğini söyledi.

KARTONUN ÜZERİNE YAZILIYDI

2

Cansız bedenini yol kenarında bulunan adamın yanında polisler katilin bıraktığını düşündükleri bir not buldu. Kartonun üzeirnde adamın tecavüzcü olduğu için öldürüldüğünü anlatan, “Bir tecavüzcü olduğu için bu onun kaderiydi. 5 yaşındaki bir kıza tecavüz etmişti” ifadeleri kullanıldı. Polis olaya ilişkin araştırmalarını derinleştirdiğini ifade etti.

İlginizi Çekebilir

Aslan kafesine tırmanırken sıkıştı! Sonrası dehşet...

Aslan kafesine tırmanırken sıkıştı! Sonrası dehşet...

 Ayıya idam cezası verildi! Karar büyük şaşkınlık yarattı

Ayıya idam cezası verildi! Karar büyük şaşkınlık yarattı

 Kapısının önünde maymun saldırısına uğradı! Kulağı koptu

Kapısının önünde maymun saldırısına uğradı! Kulağı koptu

 “Sperm sağma fabrikası” ülkeyi karıştırdı! Gerçek bambaşka çıktı

“Sperm sağma fabrikası” ülkeyi karıştırdı! Gerçek bambaşka çıktı

 800 kez köpekler tarafından ısırılmıştı! 18 ameliyatın ardından...

800 kez köpekler tarafından ısırılmıştı! 18 ameliyatın ardından...

 Anne ve babası çaresizce izledi! Timsah çocuklarını yedi

Anne ve babası çaresizce izledi! Timsah çocuklarını yedi

 Avcıydı av oldu! 5 metre uzunluğundaki piton koca timsahı yuttu

Avcıydı av oldu! 5 metre uzunluğundaki piton koca timsahı yuttu

 Dev pitonun midesinden çıkarıldı! Görenler dehşete düştü

Dev pitonun midesinden çıkarıldı! Görenler dehşete düştü

 Şoke eden itiraf! “Seks yaparken durup kebap molası verdik”

Şoke eden itiraf! “Seks yaparken durup kebap molası verdik”

 Canlı yayın esnasında intihar ederek herkesi şoke etti!

Canlı yayın esnasında intihar ederek herkesi şoke etti!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Müstehcen pozları çalınarak internette sızdırıldı! “Görmek zordu”Müstehcen pozları çalınarak internette sızdırıldı! “Görmek zordu”
Resmen vahşet! 8 aylık kızlarını öldürüp kıyma makinesine attılar Resmen vahşet! 8 aylık kızlarını öldürüp kıyma makinesine attılar
Ayıya idam cezası verildi! Karar büyük şaşkınlık yarattıAyıya idam cezası verildi! Karar büyük şaşkınlık yarattı
Anahtar Kelimeler:
tecavüz Meksika taciz

En Çok Okunan Trend Haberler

Müstehcen pozları çalınarak internette sızdırıldı! “Görmek zordu”

Müstehcen pozları çalınarak internette sızdırıldı! “Görmek zordu”

“Yarı yaşımdakiler bana hasta” demişti! Üzeri çıplak suya uzandı

“Yarı yaşımdakiler bana hasta” demişti! Üzeri çıplak suya uzandı

Sokak ortasında cinsel ilişki skandalı! Kimseye aldırış etmediler

Sokak ortasında cinsel ilişki skandalı! Kimseye aldırış etmediler

Penisi kesilerek ayaklarından asılan bir ceset bulundu! Yanındaki not...

Penisi kesilerek ayaklarından asılan bir ceset bulundu! Yanındaki not...

İlginizi Çekebilir

Günlerce aradılar! Cansız bedeninin parçaları timsahın midesinden çıktı

Günlerce aradılar! Cansız bedeninin parçaları timsahın midesinden çıktı

Aile şirketine çevirdiler! Müstehcen pozlarında erkek kardeşi ve annesi...

Aile şirketine çevirdiler! Müstehcen pozlarında erkek kardeşi ve annesi...

Ünlü markalar, en sevilen ürünler! Şimdi hepsi indirimde, kaçırmayın

Ünlü markalar, en sevilen ürünler! Şimdi hepsi indirimde, kaçırmayın

Aldatırken yakalandı! Karısı ve kayınvalidesinden dayak yedi

Aldatırken yakalandı! Karısı ve kayınvalidesinden dayak yedi

Etek altı fotoğraflarını çekerken suçüstü yakalandı! Ortalık karıştı

Etek altı fotoğraflarını çekerken suçüstü yakalandı! Ortalık karıştı

Her evin ihtiyacı olan ürünlerde indirim! Yaşam alanınıza yeni bir soluk getirecek

Her evin ihtiyacı olan ürünlerde indirim! Yaşam alanınıza yeni bir soluk getirecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.