Meksika’da korkunç olay! Yol kenarında cinsel organı kesilerek ayaklarından asılan bir ceset bulundu... Yanındaki not dikkat çekti

Meksika’da yol kenarında cinsel organı kesilmiş halde bulunan bir erkek cesedi büyük panik yarattı. La Parada Digital'e göre olay yeri ilk olarak sabahın erken saatlerinde Casas Grandes'ten Colonia Juarez kasabasına giden bir grup gezgin tarafından keşfedildi. Olay yerine gelen polis ekipleri öldürülen kişinin henüz kimliğinin tespit edilemediğini söyledi.

KARTONUN ÜZERİNE YAZILIYDI

Cansız bedenini yol kenarında bulunan adamın yanında polisler katilin bıraktığını düşündükleri bir not buldu. Kartonun üzeirnde adamın tecavüzcü olduğu için öldürüldüğünü anlatan, “Bir tecavüzcü olduğu için bu onun kaderiydi. 5 yaşındaki bir kıza tecavüz etmişti” ifadeleri kullanıldı. Polis olaya ilişkin araştırmalarını derinleştirdiğini ifade etti.



