Piknik sepetiniz dengeyle dolsun

Sıcak yaz günleri bizi çoğu zaman bunaltsa da sevdiklerimizle birlikte, açık havada eğlenceli piknikler için eşsiz bir fırsattır. İster bahçede, ister yemyeşil bir ormanda olsun, açık havada yapılan piknikler herkesi mutlu eder. Gün boyunca, açık havada ve bol aktiviteyle geçen pikniklere hazırlanırken sepetler de çeşit çeşit yiyecekle dolar, taşar. Ancak doğanın tadını çıkarırken yeme içmenin dozunu kaçırıp sindirim sorunları yaşamak da mümkün. Peki, bu sorunlarla uğraşmamak için piknik sepetini hazırlarken ve besinleri pişirirken nelere dikkat edilmeli? İşte yanıtı…

Ayrılmaz ikili: Piknik ve mangal



Köfte, pirzola, bonfile, tavuk kanat, balık ve sucuk… Tüm bu lezzetler mangalda pişirildiğinde ve kalabalık piknik sofralarında birlikte yenildiğinde daha keyifli oluyor. Ancak mangalda pişirme konusunda dikkat edilmesi gereken noktalar bulunuyor. Örneğin pişirme sırasında, etten kömüre damlayan yağ ve su yağda eriyen bazı vitamin ve mineral kayıplarına neden olabilir. Yanan kömürden çıkan dumana maruz kalan etlerde kanserojen olan bazı zararlı bileşikler de oluşabilir. Bu nedenle etler ateşe çok yakın pişirilmemelidir. Etler küçük parçalar halinde hazırlanırsa hem pişme süresi kısalır hem de vitamin, mineral kayıpları ve zararlı bileşiklerin oluşumunu da azalır.