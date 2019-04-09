Piknikte ateş yakmak için ağacın dalını kestiler

Edinilen bilgiye göre Mesut K., Erkan S., Sinan D. ve Ali O. isimli 4 arkadaş dün gece saatlerinde piknik yapmak için Gölköy Baraj Gölüne gitti. Alkol alan 4 kişiden Ali O., mangaldaki kömürlerin bitmesi sonrasında ısınmak ve etleri pişirmek için aracından aldığı motorlu testereyle ormanlık alanda bulunan bir ağacın dalını kesti.

Sinan D. ise kahkahalar eşliğinde kaydettiği o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Sinan D.’nin görüntüleri sosyal medyada paylaşmasıyla birlikte, arkadaşları ağaçların kesilmesine tepki gösterdi.

(İHA)

