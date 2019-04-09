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Piknikte ateş yakmak için ağacın dalını kestiler

sesamos sesamos
YAŞAM  | 09.04.2019 15:59 | Son Güncelleme

Bolu’da, Gölköy Baraj Gölündeki ormanlık alana eğlenmek için giden 4 arkadaşın ısınmak ve etleri pişirmek için bir ağacın dalını kesme görüntüleri, sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Piknikte ateş yakmak için ağacın dalını kestiler

Edinilen bilgiye göre Mesut K., Erkan S., Sinan D. ve Ali O. isimli 4 arkadaş dün gece saatlerinde piknik yapmak için Gölköy Baraj Gölüne gitti. Alkol alan 4 kişiden Ali O., mangaldaki kömürlerin bitmesi sonrasında ısınmak ve etleri pişirmek için aracından aldığı motorlu testereyle ormanlık alanda bulunan bir ağacın dalını kesti.

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Sinan D. ise kahkahalar eşliğinde kaydettiği o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Sinan D.’nin görüntüleri sosyal medyada paylaşmasıyla birlikte, arkadaşları ağaçların kesilmesine tepki gösterdi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bolu Piknik AĞAÇ

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