Pilavınız lapa oluyorsa nedeni kesin bu! Mükemmel pirinç pilavının sırrı

Pirinç pilavı pişirirken çoğu kişinin yaptığı yaygın hatalar vardır. Farkında olmadan yaptığınız hatalar lezzetsiz bir pirinç pilavının ortaya çıkmasına neden olur. Neyse ki, en yaygın hataların ve bunlardan nasıl kaçınılacağının bir listesini yaptık. Bakalım siz de bu hatalardan birini yapıyor musunuz?

YANLIŞ TENCERE KULLANIMI

Pirinci doğru şekilde pişirmek için kalın tabanlı bir tencere kullanmanız gerekir. Bunun nedeni çok basit, ağır dipli bir tencere ısıyı bölmek için çok daha iyi bir iş çıkarıyor. Sadece bu değil, aynı zamanda daha ağır olması nedeniyle ısıyı çok daha iyi depoluyor. İnce tabanlı bir tencere kullandığınızda, ocağınızın alevinin üzerindeki alan çok sıcak olurken, dışarısı çok soğuk kalır. Bu şekilde pirinç pişirmek gereksiz yere zorlayıcı hale gelir. Ancak kalın tabanlı bir tencereye yatırım yapmanızın tek nedeni pirinç pişirmek değildir, bu tür tencereleri kullanırsanız birçok yemeği yapmak çok daha kolay olacaktır!

YANLIŞ SU MİKTARI

Tamam, bu kesinlikle pirinç pilavı yapanların karşılaştığı en büyük zorluk. Mükemmel bir pirinç pilavı için doğru su ölçüsü çok önemli. Çok fazla kullanırsanız pirinç çok yumuşak ve sulu olur ve çok az kullanırsanız piştikten sonra bile sert kalır. Ambalajın üzerinde yazılı olan talimatlar da maalesef çoğu zaman yanlıştır. Genellikle belirtilen ölçek; 170 gram beyaz pirinç için tam olarak 240 mililitre su kullanmalısınız. Kahverengi pirinç kullanıyorsanız, 170 gram kahverengi pirinç için 300 mililitre su kullanmanız gerektiği için bu biraz değişir. Bu da yaklaşık olarak 1 bardak pirince 1 buçuk bardak su oluyor. Sıcak su kullanmalısınız.

PİRİNCİ YIKAYIN

Bu çok kafa karıştırıcı olabilir, bazı insanlar pirincinizi yıkamanın daha iyi olduğunu iddia ederken, diğerleri bunun tamamen gereksiz ve hatta tadı için kötü olduğunu söylüyor. Geçmişte, kalite kontrolleri o kadar sıkı olmadığı ve pirincin içinde küçük taş parçaları, kum veya başka kir parçaları bulabildiğiniz için pirinci yıkamak normal kabul edilirdi. Bugün bu artık bir sorun değil. Yıkanmamış pirinç yıkanmadığı zaman pişerken köpürebilir. Pirinci yıkamadan kullanmak aynı zamanda pilavınızın topaklanmasına neden olur. Bu sorunların nedeni nişastadır. Pirinç çok miktarda içerir ve fazla nişasta pirincin dışında birikme eğilimindedir, bu nedenle pirinci yıkamak yardımcı olabilir.

PİLAVI DEMLEYİN

Herkesin evinde buharlı pişirici yoktur, ancak yine de pirinç pişirmek için bu gerekli değildir. Tek yapmanız gereken pirinci tencerede bırakmak ve piştikten sonra kapağı kapalı tutmak. Açıkçası, pirinci buhara izin vermeden önce boşaltılması gerekeceğinden, tencerede artık fazla su olmadığından emin olmanız gerekir. Pirinç birkaç dakika buğulandıktan sonra bir çatal kullanabilir ve biraz gevşetebilirsiniz. Bu şekilde hiç de ıslak olmayan güzel taneli pirinç elde edeceksiniz.

PİLAV PİŞERKEN KARIŞTIRMAYIN

Pişen pirinci rahat bırakın! Pişirme işlemi sırasında pirinci karıştırdığınızda olan şey, nişastayı aktive etmeniz ve bu da pirincin ıslanmasına neden olur. Risotto pirincinin neden bu kadar karıştırılması gerektiğini hiç merak ettiniz mi? Ancak Risotto mutlak bir istisnadır ve diğer pirinç türleri kesinlikle karıştırılmamalıdır!

TUZ EKLEMEYİ UNUTMAYIN

Pirinç bu açıdan makarnaya çok benziyor. Pirinç pişerken biraz tuz eklemeniz gerekecek. Sadece küçük bir tutam tuz, pirincin aşırı derecede yumuşak olmamasını sağlar. Bu, özellikle pilavınızı Avrupa veya Amerikan tarzı yemeklerin bir parçası olarak yerseniz önemlidir, çünkü bunlar genellikle Asya yemekleri kadar aromatik ve yoğun tat değildir.



