Pilavüstü Aşk filmi için hazırlıklar başladı

Senaristliğini Kamuran Süner’in, yönetmenliğini Bülent Terzioğlu’nun üstlendiği Pilavüstü Aşk filmi için ilk adım atıldı. Önümüzdeki hafta Antalya’da çekimlerine başlanacak filmin okuma provası oyuncuların katılımıyla gerçekleşti. Film, ünlü bir restoran zincirinin tek varisi olan Elvan Kaşıkçızade ile pilavıyla İstanbul gece tayfası ve taksiciler arasında meşhur olan seyyar pilavcı Rıdvan Merinos’un aynı ortak amaç için yollarının kesişmesi sonucu başlarından geçen olayları anlatıyor.

2005 yılında başladığı kariyerine birçok dizi ve sinema filmi ekleyen Hande Katipoğlu, yayınlandığı dönemde büyük beğeni toplayan “Kavak Yelleri” dizisi ile geniş kitleler tarafından tanınan ve “Eltilerin Savaşı” filmindeki “Selim” rolü ile beğeni toplayan Ferit Aktuğ, seyircinin beğeniyle izlediği birçok komedi filminde de rol alan tiyatro sanatçısı Ayhan Taş, “Hayat Bilgisi” dizisindeki Rüya karakteriyle geniş kitleler tarafından tanınan Yıldız Asyalı, “Poyraz Karayel”, “Kurtlar Vadisi”, “Kavak Yelleri” ve “Hanımın Çitliği” gibi sevilen dizilerde rol almış başarılı tiyatro oyuncusu Tayfun Sav, 1995 yılında başladığı oyunculuk kariyerine birçok dizi, sinema ve reklam filmi sığdıran Levent Sülün ve 2019-2020 Pantene Altın Kelebek Ödüller’inde “En İyi Çocuk Oyuncu” kategorisinde ödül alan Ebrar Demirbilek gibi sevilen pek çok isim bulunuyor.

Çekimleri önümüzdeki hafta Antalya’da başlayacak filmin Şubat 2021’de vizyona girmesi planlanıyor.



