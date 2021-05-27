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Pilot olan Ümit Erdim'in ilk yolcuları: Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç

27.05.2021 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eğitim alarak pilot olan oyuncu Ümit Erdim'in ilk yolcuları Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir oldu. Erdim ile yolculuk yapan ünlü isimler, uçuştaki tüm detayları sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmedi.

Pilot olan Ümit Erdim'in ilk yolcuları: Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla tanınan oyuncu Ümit Erdim, uzun bir süre pilot olmak için eğitim aldı. İlk yolculuğunda ünlü isimleri ağırlayan Erdim'in yaşadığı mutluluk adeta yüzüne yansıdı.

35 yaşındaki Ümit Erdim, önceki gün Fethiye'de tatil yapan 2021'in sürpriz aşıkları Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ile bir araya geldi. Ünlü oyuncunun ilk yolcuları; birkaç gün önce tekne tatilleri sırasında görüntülenen Oğuzhan Koç, Demet Özdemir, Çağrı Telkıvıran ve Aslı Bekiroğlu oldu.

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Mutluluğunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ifade eden Erdim, "Bugün misafirlerim ağırdı. Göcek-Fethiye Sahilleri'ne yukarıdan mavi tur yaptık. Okulun ve kendi adıma çok teşekkür ederim. İlk yolcularım çok havalıydı" dedi.

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Şarkıcı Oğuzhan Koç ise yaptığı paylaşımda "Ümit Erdim ile uçuş keyfi" yazarken Demet Özdemir de "Hep böyle güzel yolculuklarımız olsun. Çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

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Demet Özdemir Oğuzhan Koç Ümit Erdim
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