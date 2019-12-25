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  3. Pin-up güzelleri 2020 takvimi için uzaya çıktı!

Pin-up güzelleri 2020 takvimi için uzaya çıktı!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Rus ressam Andrew Tarusov, Rusya Federal Uzay Ajansı Roskosmos’un yan kuruluşu olan Glavkosmos için pin-up tarzı 2020 takvimini hazırladı. İşte o eğlenceli takvim...

Pin-up güzelleri 2020 takvimi için uzaya çıktı!

Kurumun yabancı ortaklarına yılbaşı hediyesi olarak dağıtılacak takvimin sayfalarında 1950’li yıllarda güzelliğin sembolü olarak görülen pin-up kızlarının resimleri yer aldı.

İşte sıra dışı illüstrasyonlarıyla dikkat çeken takvimin resimleri...

Roskosmos için hazırlanan pin-up tarzı 2020 takviminin Mart ayı için ayrılan sayfasında 'Küçük olanların bile uzayda yardımı dokunabilir!' yazısı yer aldı.

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Roskosmos için hazırlanan pin-up tarzı 2020 takviminin Haziran ayı sayfasında 'Gezmek İster misin?' yazısı yer aldı.

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Roskosmos için hazırlanan pin-up tarzı 2020 takviminin Kasım ayı sayfasında 'Ay üssü tüm boylara sahip kedi ve insanlara açıktır!' yazısı yer aldı.

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Roskosmos için hazırlanan pin-up tarzı 2020 takviminin Aralık ayı sayfasında 'Uzay yolculuğunun en güzel kısmı...eve dönmek!' yazısı yer aldı.

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Roskosmos için hazırlanan pin-up tarzı 2020 takviminin Nisan ayı sayfasında 'Kemerinizi bağlayın! Uzaya yolculuk zamanı' yazısı yer aldı.

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Roskosmos için hazırlanan pin-up tarzı 2020 takviminin Mayıs ayı sayfası.

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Roskosmos için hazırlanan pin-up tarzı 2020 takviminin Temmuz ayı sayfasında 'En güzel manzaralar uzaydadır!' yazısı yer aldı.

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Roskosmos için hazırlanan pin-up tarzı 2020 takviminin Ağustos ayı sayfası.

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Roskosmos için hazırlanan pin-up tarzı 2020 takviminin Eylül ayı sayfasında 'Bağlantıda kalalım!' yazısı yer aldı.

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Roskosmos için hazırlanan pin-up tarzı 2020 takviminin Ocak ayı sayfası.

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Roskosmos için hazırlanan pin-up tarzı 2020 takviminin Şubat ayı sayfası.

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Roskosmos için hazırlanan pin-up tarzı 2020 takviminin Ekim ayı sayfası.

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Roskosmos için hazırlanan pin-up tarzı 2020 Uzaya Gidelim takviminin kapağı.

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