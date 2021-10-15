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Pınar Altuğ 24 yıl önceki mayolu pozunu paylaştı! "Hiç değişmemişsin"

15.10.2021 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Tamer Karadağlı'ya destek olmasıyla gündeme gelen Pınar Altuğ 24 yıl önceki mayolu pozunu paylaştı! Altuğ'un paylaşımına beğeni yağdı.

Pınar Altuğ 24 yıl önceki mayolu pozunu paylaştı! "Hiç değişmemişsin"

Ekranların uzun soluklu dizisi Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i olarak hafızalara kazınan başarılı oyuncu Pınar Altuğ özel hayatıyla her zaman dikkat çekiyor. Pınar Altuğ'un yaptığı paylaşımla takipçileri tarafından büyük beğeni alıyor.

Şimdilerde eşi ve kızı ile mutlu bir aile tablosu çizen Pınar Altuğ son paylaşımıyla ilgi odağı oldu. Fit hali ile genç kızlara taş çıkaran 47 yaşındaki Pınar Altuğ'un 24 yıl önceki mayolu pozuna beğeni yağdı.

Ekran Alıntısı

Pınar Altuğ'un paylaşımına "Hiç değişmemişsin" yorumları yağdı.

Pınar Altuğ'dan Tamer Karadağlı'ya destek: Kimse arkada öyle durmak zorunda değilPınar Altuğ'dan Tamer Karadağlı'ya destek: Kimse arkada öyle durmak zorunda değil


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Pınar Altuğ Tamer Karadağlı
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