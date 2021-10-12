Pınar Altuğ'dan Tamer Karadağlı'ya destek: Kimse arkada öyle durmak zorunda değil

Antalya Altın Portakal Ödülleri'nde Nihal Yalçın ile Tamer Karadağlı arasında yaşanan gerginliğe eski partneri Pınar Altuğ da katıldı. Uzun yıllar Çocuklar Duymasın'da birlikte rol aldığı Tamer Karadağlı'ya destek çıkan Altuğ, "Ödül almaya çıkan kişi sahnede çok fazla konuşmamalı. Hem ödül törenlerinde ağzınıza geleni söyleyemezsiniz" dedi.

"AĞZINIZA GELENİ SÖYLEYEMEZSİNİZ"

SnobMagazin'in haberine göre Nişantaşı'nda bir alışveriş merkezinde görüntülenen Altuğ, magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı.

Altın Portakal Film Festivali'nde Nihal Yalçın ile gerilim yaşayan eski partneri Tamer Karadağlı'ya destek veren Altuğ şu ifadeleri kullandı:

"Sırası gelen ödülünü gelir alır ve ödülüyle beraber teşekkür konuşması yapar. O ödüldür sizin savaştığınız şey ve ödülü göstererek konuşursunuz. Bu insana güç katar. Konuşmanızı yapar ve inersiniz. Ödül almaya çıkan kişi sahnede çok fazla konuşmamalı. Seyredenler adına sıkıcı olmaması için belli süre vardır. Yurt dışında ciddi bir kuraldır bu. Mesela Oscar'da 45 saniyeden fazla konuşamazsınız. Kimse arkada öyle durmak zorunda değil. Rica etmişler, da oraya misafir olarak ödül vermeye gelmiş. Hem ödül törenlerinde ağzınıza geleni söyleyemezsiniz"



