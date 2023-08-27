Pınar Altuğ'a eşi hakkında şoke eden mesaj! "Kadın eteğinde..."

"Çocuklar Duymasın"daki "Meltem" karakteriyle tanınan Pınar Altuğ, Yağmur Atacan ile 2008 yılında nikah masasına oturmuştu. Zaman zaman ayrılık iddialarıyla gündeme gelen Pınar Altuğ-Yağmur Atacan çifti geçtiğimiz günlerde 16'ncı evlilik yıl dönümlerini sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutladı.

Bir süredir tekneyle tatilde olan çiftten Yağmur Atacan son ses müzikle denizde dolaşan bir tekneyi paylaşarak bu durumu eleştirdi. Ancak Atacan'ın paylaşımı sonrası eşi Pınar Altuğ'a ilginç bir mesaj geldi.

Paylaşımı yanlış anlayan kişi Yağmur Atacan'a dair çirkin bir benzetme yapınca Altuğ sinirlendi.

"İnsanlara saygı duymanız gerekir herkes kadın eteğinde para kazanmıyor" yorumunu gören Pınar Altuğ yanıt olarak "Başkalarına olan saygınız ve tavrınız da gayet anlaşılır size cevap vermek ne kadar doğru onu da bilmiyorum" dedi.



