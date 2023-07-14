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  4. Pınar Altuğ aşka geldi! Yağmur Atacan'la romantik pozuna gelen yoruma dayanamadı

Pınar Altuğ aşka geldi! Yağmur Atacan'la romantik pozuna gelen yoruma dayanamadı

14.07.2023 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor. Eşi Yağmur Atacan’la romantik pozlarını paylaşan Altuğ bir takipçisinden gelen yoruma kayıtsız kalamadı.

Yağmur Atacan ile 2008 yılında nikah masasına oturan ve bu evlilikten Su Atacan adında bir kızı olan Pınar Altuğ eşinin yanağından öptüğü pozunu paylaştı.

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Romantik pozlarına “Sevgilim” notunu düşen Altuğ’un paylaşımına adeta beğeni ve yorum yağdı. Ünlü isim bir takipçisinin “Boşanınca daha mı değerli oldunuz” yorumuna “Boşanınca?” yanıtını verdi.

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Ünlü isme destek olan diğer takipçileri ise “Nereden çıktı bu”, “Uydur uydur yaz”, “Kıskançlık kötü bir şey” yorumlarını yaptılar.

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Altuğ başka bir takipçisinin "Ünlü çiftin ateş eden pozları Instagram'ı salldı" yorumuna ise kahkaha ile karşılık verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Pınar Altuğ Yağmur Atacan karakteri

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