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Pınar Altuğ Atacan 13 kız çocuğuna eğitim bursu sağladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 11:44 | Son Güncelleme

Oyuncu Pınar Altuğ Atacan, doğum gününde başlattığı yardım kampanyası sonucu 13 kız çocuğuna eğitim bursu sağladı.

Pınar Altuğ Atacan 13 kız çocuğuna eğitim bursu sağladı

Pınar Altuğ Atacan'ın doğum gününde yaptığı yardım çağrısı sonuçlandı. Altuğ, 13 kız çocuğuna eğitim bursu sağladığını söyledi.

"LÜTFEN BANA HEDİYE ALMAYIN"

Sosyal medyayı en aktif kullanan ünlü isimlerin başında gelen oyuncu Pınar Altuğ Atacan, 2 Eylül'deki doğum gününde ihtiyaç sahibi çocuklar için yardım kampanyası çağrısında bulunmuştu. Arkadaşlarına ve takipçilerine "Lütfen bana hediye almayın, göndermeyin. Sizlerden Koruncuk Vakfı'na bağışta bulunmanızı rica ediyorum" çağrısını yapmıştı.

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39 BİN LİRA TOPLANDI

Pınar Altuğ önceki gün Nişantaşı City's Alışveriş Merkezi'ndeydi. 45 yaşına basan oyuncu, konuya dair şunları söyledi:

"Kampanya büyük ilgi gördü. 39 bin lira toplandı. Bir öğrencinin masrafı 3 bin lira. 13 kız çocuğuna eğitim bursu sağladım. Bu hayatımın en anlamlı doğum günü oldu."

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Pınar Altuğ Atacan kız çocuğu burs

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