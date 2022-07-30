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Pınar Altuğ beyazlar içinde paylaştı, mini eteğiyle olay oldu! "20'lik genç kız gibisin"

30.07.2022 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem rolü ile akıllara kazınan Pınar Altuğ son zamanlarda, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla göz önünde bulunuyor.

Pınar Altuğ beyazlar içinde paylaştı, mini eteğiyle olay oldu! "20'lik genç kız gibisin"

Ekranların tanınan simalarından biri olan Pınar Altuğ, sosyal medya pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Altuğ, mini etekli poz verdi.

MİNİ ETEĞİYLE OLAY OLDU

47 yaşındaki Pınar Altuğ mini etekli pozuyla genç kızlara taş çıkarttı.

Pınar Altuğ beyazlar içinde paylaştı, mini eteğiyle olay oldu!

Altuğ'un beyazlar içinde paylaştığı o poza, "20'lik genç kız gibisin", "Nazar değmesin" gibi yorumlar geldi.

Pınar Altuğ beyazlar içinde paylaştı, mini eteğiyle olay oldu!

Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'ın yaklaşık 14 yıllık mutlu evliliği tam gaz devam ediyor.

Pınar Altuğ beyazlar içinde paylaştı, mini eteğiyle olay oldu!

Pınar Altuğ, eşi ve kızıyla da sosyal medyada sık sık paylaşım yapıyor.

Pınar Altuğ beyazlar içinde paylaştı, mini eteğiyle olay oldu!

İkilinin Su Atacan adında bir çocukları bulunuyor.

Pınar Altuğ beyazlar içinde paylaştı, mini eteğiyle olay oldu!

Pınar Altuğ beyazlar içinde paylaştı, mini eteğiyle olay oldu!

Pınar Altuğ beyazlar içinde paylaştı, mini eteğiyle olay oldu!

Pınar Altuğ beyazlar içinde paylaştı, mini eteğiyle olay oldu!


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Pınar Altuğ Yağmur Atacan
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