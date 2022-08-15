Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur Atacan ile aşk pozu! "İyi ki be kocam"

Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem rolü ile hafızalara kazınan Pınar Altuğ en ünlü oyunculardan biri olmayı başardı. Oyunculuğun yanı sıra sunuculuk projeleriyle de uzun süre ekranlarda kalan Altuğ, eli Yağmur Atacan ile yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmüyor.

AŞK POZU VERDİ

Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan 2008'de hayatını birleştirdi. Eşi ile verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaşan Altuğ, "Bana 'Karım olur musun?' diye soralı 15 yıl oldu,iyi ki be kocam. Sonsuza kadar!" diye yazdı.





