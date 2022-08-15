MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur Atacan ile aşk pozu! "İyi ki be kocam"

Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur Atacan ile aşk pozu! "İyi ki be kocam"

15.08.2022 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılların oyuncusu Pınar Altuğ son zamanlarda gerek özel hayatıyla gerek açıklamalarıyla sık sık gündeme geliyor. Yıllara meydan okuyan Pınar Altuğ, eşiyle aşk pozunu paylaştı.

Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur Atacan ile aşk pozu! "İyi ki be kocam"

Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem rolü ile hafızalara kazınan Pınar Altuğ en ünlü oyunculardan biri olmayı başardı. Oyunculuğun yanı sıra sunuculuk projeleriyle de uzun süre ekranlarda kalan Altuğ, eli Yağmur Atacan ile yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmüyor.

AŞK POZU VERDİ

Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan 2008'de hayatını birleştirdi. Eşi ile verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaşan Altuğ, "Bana 'Karım olur musun?' diye soralı 15 yıl oldu,iyi ki be kocam. Sonsuza kadar!" diye yazdı.

Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur Atacan ile aşk pozu!

Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur Atacan ile aşk pozu!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Balkondan düşen ünlü oyuncunun ölümündeki detay ortaya çıktıBalkondan düşen ünlü oyuncunun ölümündeki detay ortaya çıktı
Sahnede LGBT bayrağı açan Gülşen tepki gelince bakın ne yaptı! Sahnede LGBT bayrağı açan Gülşen tepki gelince bakın ne yaptı!
Anahtar Kelimeler:
Pınar Altuğ Yağmur Atacan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde indirim başladı!

Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde indirim başladı!

Aslıhan Sinem Çiçek’in feci ölümü!

Aslıhan Sinem Çiçek’in feci ölümü!

Ormana götürmeye çalıştı: 'Kenara çekip seni bir güzel...'

Ormana götürmeye çalıştı: 'Kenara çekip seni bir güzel...'

Yollar göle döndü, birçok yeri su bastı!

Yollar göle döndü, birçok yeri su bastı!

Akaryakıta bir zam daha! Önce benzin şimdi de motorin...

Akaryakıta bir zam daha! Önce benzin şimdi de motorin...

Flaş 6'lı masa çıkışı: Çok önemi kalmadı

Flaş 6'lı masa çıkışı: Çok önemi kalmadı

İlginizi Çekebilir

Koronavirüs vakaları artınca, satışları hız kazandı

Koronavirüs vakaları artınca, satışları hız kazandı

Öğrencisinden hamile kalmıştı! “Doğumu okullarda canlı...”

Öğrencisinden hamile kalmıştı! “Doğumu okullarda canlı...”

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Tek bir harf hayatını değiştirdi! Bir anda milyoner oldu

Tek bir harf hayatını değiştirdi! Bir anda milyoner oldu

Süleyman Çakır'ı öldürmesiyle hafızalara kazındı! "Yaşlanmışsın ve Cerrahpaşalı"

Süleyman Çakır'ı öldürmesiyle hafızalara kazındı! "Yaşlanmışsın ve Cerrahpaşalı"

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.