MAGAZİN

Pınar Altuğ'dan 'Kocanın yerinde ben olsaydım...' yorumu yapan takipçisine yanıt!

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.04.2019 14:07 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ Atacan, bir takipçisinin olumsuz yoruma tepki gösterdi. Altuğ, 'Eşinizin yerinde olsam kendimi köprüden atardım' diyen takipçisine sessiz kalamadı.

Pınar Altuğ'dan 'Kocanın yerinde ben olsaydım...' yorumu yapan takipçisine yanıt!

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve her anını takipçileriyle paylaşan Pınar Altuğ, takipçilerine verdiği cevaplarla sık sık gündeme geliyor.

"EŞİNİZİN YERİNDE OLSAM KENDİMİ KÖPRÜDEN ATARDIM"

Bir takipçisinin "Pınar hanım eşiniz Brad Pitt gibi adam ama siz sanki makyaj yapınca eşinizin yanında korku filminden kaçmış gibi görünüyorsunuz mazallah ya ben eşinizin yerinde olsam ve sizinle evli olsam ya intiharın eşiğine gelir ya da köprüden aşağıya atarım kendimi" yaptığı yorum Pınar Altuğ'u sinirlendirdi.

"NEYSE Kİ SİZ DEĞİLSİNİZ"

Sosyal medyadan paylaştığı her şey olay olan ve takipçilerinin yakın markajında olan Altuğ eleştiriye, "Neyse ki değilsiniz şu durumda üzülmenize gerek yok değil mi? yanıtını verdi.

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