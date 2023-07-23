Pınar Altuğ'dan tekne pozları! "12 yıldır teknemiz vardı..."

'Çocuklar Duymasın'daki 'Meltem' karakteriyle yıldızı parlayan Pınar Altuğ sosyal medyayı aktif kullanıyor. Özellikle gelen olumsuz yorumlara verdiği yanıtlarla ve eşi Yağmur Atacan'la pozlarıyla dikkat çeken oyuncu arkadaşlarıyla tekne tatiline çıktı.

Yazın tekne kışın karavan tercih eden Altuğ tatil pozlarını paylaştı. Teknede keyifli anlarına yer veren oyuncuya "Tekne kendinizin mi çünkü tekneden geçen yıldan beri çok paylaşımlarınız oldu?" sorusu geldi.

Pınar Altuğ ise bu soruya "12 senedir kendi teknemiz vardı bu sene yok arkadaşlarımızla kiraladık" yanıtını verdi.

"EMEKLİ PERİŞAN" DİYEN KİŞİYE YANIT

Pınar Altuğ geçtiğimiz günlerde de "Hayat size güzel kızım, emekli perişan nerede tatil sürünüyoruz" yorumuna "Gönül isterdi ki herkes gönlünce yaşayabilsin" diyerek yanıt vermişti.



