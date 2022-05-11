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Pınar Altuğ göğüs dekolteli elbisesiyle büyüledi! "Su gibi görünüyorsunuz"

11.05.2022 01:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem rolüyle unutulmaz oyunculuğa imza atan Pınar Altuğ, güzelliğiyle büyülemeye devam ediyor. Göğüs dekolteli elbisesiyle adeta şov yapan Pınar Altuğ, takipçilerinden çok sayıda olumlu yorum aldı.

Pınar Altuğ göğüs dekolteli elbisesiyle büyüledi! "Su gibi görünüyorsunuz"

Kariyeri, özel hayatı ve açıklamalarıyla yıllardır gündemden düşmeyen ünlülerden biri olan Pınar Altuğ paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor. Pınar Altuğ bu defa sarı elbisesiyle beğenileri topladı.

PINAR ALTUĞ GÖĞÜS DEKOLTELİ ELBİSESİYLE BÜYÜLEDİ

Göğüs dekolteli elbisesiyle çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Pınar Altuğ, "Su gibi görünüyorsunuz", "Yıllar sizden korksun" gibi yorumlar aldı.

Pınar Altuğ göğüs dekolteli elbisesiyle büyüledi!

Pınar Altuğ göğüs dekolteli elbisesiyle büyüledi!

Instagram hesabını aktif olarak kullanan 47 yaşındaki Pınar Altuğ, amuda kalktığı pozunu takipçileriyle paylaşmıştı.

Pınar Altuğ göğüs dekolteli elbisesiyle büyüledi!

"GÜZEL BİR KADIN GÖRSEM KOCAMA GÖSTERİRİM"

Katıldığı bir YouTube programında, "Güzel bir kadın gördüğümde de güzel bir adam gördüğümde de hem kocama gösteririm hem kendim bakarım" diyen Pınar Altuğ bu sözlerle gündeme bomba gibi düşmüştü.

Pınar Altuğ göğüs dekolteli elbisesiyle büyüledi!

"Bakılacak bir şeyse bakılır. Zaten bakılsın diye açılıyor" diyen Altuğ, kocasının telefon şifresini hiçbir zaman istemediğini, şifreyi kocasının verdiğini söylemişti.

Pınar Altuğ göğüs dekolteli elbisesiyle büyüledi!

Pınar Altuğ göğüs dekolteli elbisesiyle büyüledi!

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Pınar Altuğ Instagram
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