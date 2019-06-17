Pınar Altuğ isyan etti! 'Yağmur artık patron ama...'

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan 'İlk Aşkım' dizisinde tanışmış ve sonra evlenmişti. Su isminde bir kızları olan çift, önceki gün bir davete katıldı. Davette çarpışan arabalara binen aile, keyifli anlar yaşadı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü oyuncu son olarak 'Sınıf' filminde oyunculuk yapan eşi Yağmur Atacan hakkında konuştu.

Altuğ şunları söyledi:

"Tamam Yağmur artık patron. Ama oyunculuğu bırakmadı ki! Her gün ortaya çıkıp ‘Ben de varım’ demediği, sosyal medyayı kullanmadığı için akıllara gelmiyor. Ee ille de bir dizide oynamak için göz önünde mi olması gerekiyor?" Pınar Altuğ kızı için de "Reklam filminin yönetmeni, çok yetenekli buldu. Kızın genlerinde var tabii" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gecce

