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Pınar Altuğ kocasıyla gelen pozuna aldığı yorumla şaştı kaldı! "B.kuyla kavga eden..."

18.12.2022 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yağmur Atacan ile 2008 yılında nikah masasına oturan ve bu evlilikten Su Atacan adında bir kızı olan Pınar Altuğ kocasıyla bir pozunu paylaştı. Güzel oyuncuya gelen yorum ise herkesi şaşırttı. Altuğ ise bu yoruma tepkisiz kalmayarak bomba bir yanıt verdi.

Pınar Altuğ kocasıyla gelen pozuna aldığı yorumla şaştı kaldı! "B.kuyla kavga eden..."

Çocuklar Duymasın ile hafızalara kazınan oyuncu Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan ile bir pozunu paylaştı. Son dönemde tiyatro hazırlıkları yapan ve heyecanlı olan oyuncuya takipçilerinden beğeni yağdı.

Pınar Altuğ'un kocasıyla pozunu bir takipçiden ise anlam verilemeyen bir yorum geldi.

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Takipçi oyuncunun pozuna "Kime neyi ispatlama çabası bu?" yazdı. Bu yoruma anlam veremeyen Pınar Altuğ ise yanıt olarak "Etrafımda çok b.kuyla kavga eden görüyorum da uzun zamandır sizin gibisini görmemiştim. Neyse sıkıntı yardımcı olalım?" dedi.

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Pınar Altuğ Oyuncu Yağmur Atacan

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