MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Demi Rose transparan giydi! Elbisenin arkası olay oldu

Demi Rose transparan giydi! Elbisenin arkası olay oldu

18.12.2022 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir seks sembolü olarak sosyal medyada var olduğunu her fırsatta dile getiren kıvrımlı model Demi Rose yine sosyal medya takipçilerinin dikkatini çekti. Rose siyah transparan kıyafetini giyip kıvrımlarını sergiledi. Kıyafetin tanga detayı ise olay oldu.

Demi Rose transparan giydi! Elbisenin arkası olay oldu

Instagram modeli olarak adını duyuran Demi Rose Mawby sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla ve paylaşımlarla dikkat çekiyor. Rose daha önce "Sanki başka seçeneğim yokmuş gibi bazı çiftler gelin grup seks yapalım diyor ve grup seks teklifinde bulunuyor" demişti.

Aldığı ilginç teklifleri zaman zaman paylaşan Rose yine kıvrımlarını sergiledi.

Yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen sosyal medya fenomeni ve model Demi Rose bu sefer de siyah bir transparan giydi. Transparanın tanga detayı ise sosyal medyayı salladı.

2

Kum saati bedenini göstermekten hiçbir zaman çekinmeyen modeli görenler "Ne yapacağını iyice şaşırdın" yorumlarında bulundu.

Mastürbasyon yanıtı şoke etmişti! Öpüşme sahnesini görünce... Mastürbasyon yanıtı şoke etmişti! Öpüşme sahnesini görünce...

Rose zaman zaman da hayranlarıyla selülit tedavileri ve yağ yakma seanslarından anları paylaşarak dikkat çekiyor.

3

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kardeşini kaybetmişti! Ağzına gelen söylediKardeşini kaybetmişti! Ağzına gelen söyledi
Aleyna sadece göğüs ucunu kapatıp poz verdiAleyna sadece göğüs ucunu kapatıp poz verdi
Sorular yine ağızları açık bıraktı! "Kocamın cinsellik sırasında yaptığı beni şüpheye düşürüyor..."Sorular yine ağızları açık bıraktı! "Kocamın cinsellik sırasında yaptığı beni şüpheye düşürüyor..."
Anahtar Kelimeler:
Demi Rose sosyal medya Model

En Çok Okunan Haberler

Aleyna sadece göğüs ucunu kapatıp poz verdi

Aleyna sadece göğüs ucunu kapatıp poz verdi

Artık fiyatlara bu da ekleniyor! İsyan etti: Biri buna 'dur' desin

Artık fiyatlara bu da ekleniyor! İsyan etti: Biri buna 'dur' desin

Destici'den çok konuşulacak Ekrem İmamoğlu açıklaması!

Destici'den çok konuşulacak Ekrem İmamoğlu açıklaması!

Binlercesi ele geçirildi! Tutuklandılar! Aralarında beyin cerrahı da var

Binlercesi ele geçirildi! Tutuklandılar! Aralarında beyin cerrahı da var

Hasan Can'ın şaşkına çeviren grup ilişki anısı! "2 kadın dört..."

Hasan Can'ın şaşkına çeviren grup ilişki anısı! "2 kadın dört..."

Korkunç! 17 yaşındaki kız uyuyan babasının boğazını kesti

Korkunç! 17 yaşındaki kız uyuyan babasının boğazını kesti

İlginizi Çekebilir

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

Nedeni çözülemedi! Rusya kıyılarında 2.000'den fazla ölü fok

Nedeni çözülemedi! Rusya kıyılarında 2.000'den fazla ölü fok

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.