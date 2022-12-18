Demi Rose transparan giydi! Elbisenin arkası olay oldu

Instagram modeli olarak adını duyuran Demi Rose Mawby sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla ve paylaşımlarla dikkat çekiyor. Rose daha önce "Sanki başka seçeneğim yokmuş gibi bazı çiftler gelin grup seks yapalım diyor ve grup seks teklifinde bulunuyor" demişti.

Aldığı ilginç teklifleri zaman zaman paylaşan Rose yine kıvrımlarını sergiledi.

Yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen sosyal medya fenomeni ve model Demi Rose bu sefer de siyah bir transparan giydi. Transparanın tanga detayı ise sosyal medyayı salladı.

Kum saati bedenini göstermekten hiçbir zaman çekinmeyen modeli görenler "Ne yapacağını iyice şaşırdın" yorumlarında bulundu.

Rose zaman zaman da hayranlarıyla selülit tedavileri ve yağ yakma seanslarından anları paylaşarak dikkat çekiyor.



