Pınar Altuğ manzarayı arkasına aldı! Mini şortlu pozuna yorum yağdı

Yağmur Atacan ile evli olan Pınar Altuğ sosyal medya pozlarıyla gündeme geliyor. Çocuklar Duymasın dizisiyle tanınan Altuğ son olarak manzarayı arkasına alarak bir poz verdi. Mini şortuyla gençlere taş çıkaran Altuğ'a yorum yağdı.

Semiha Yankı güzel oyuncu ve sunucuyu görünce "Maşallah sana canımın içisi" yazdı. Sporunu aksatmayan Altuğ'a çoğu takipçisi "Kadın hep güzel", "Taş gibisin", "Şort çok yakışıyor" yorumları yaptı.

"HANIMIN GÖĞÜSLERİ MASANIN ÜZERİNDEYDİ"

Pınar Altuğ geçtiğimiz günlerde Armağan Çağlayan'ın "Sevgilinizle yemeğe çıktığınız onun başka birinin dekoltesine bakması normal midir?" sorusu üzerine "Eğer gerçekten bir sergileme durumu varsa eşimin gözünün takılması normaldir. Bu arada benim kocam görmez. Geçen gün gittiğimiz restoranda başımıza geldi. Kapının girişinde oturan bir hanımın göğüsleri resmen masanın üzerindeydi. Biz özel bakmaya gittik. Yağmur 'kapıdan girince gözümü alamadım' dedi. Hakikaten de alınacak gibi değildi. Ona bakmazsanız zaten bir acayiplik var. Öyle bir durum varsa bakılması normal. Zaten bakılsın diye yapılmış. Ben güzel bir kadın ya da adam gördüğümde hem kocama gösteririm hem kendim bakarım. Güzele bakmak sevaptır" diyerek gündeme gelmişti.



