Pınar Altuğ, Tamer Karadağlı'nın ödül gecesindeki tavırlarına ne tepki verdi?

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, Tamer Karadağlı ve Nihal Yalçın arasında ilginç anlar yaşandı. Tamer Karadağlı'nın, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi olan Nihal Yalçın'ın konuşması esnasında sergilediği tavırlar, magazin gündemine bomba gibi düştü. Tamer Karadağlı'nın ödül konuşması sırasındaki mimikleri, sosyal medyada linç edilirken, birçok ünlü isim de konuyla ilgili görüş bildirdi. Ancak Tamer Karadağlı'nın Çocuklar Duymasın dizisinde uzun yıllar birlikte rol aldığı meslektaşı Pınar Altuğ, konuyla ilgili sessiz kalmayı tercih etti.

PINAR ALTUĞ, TAMER KARADAĞLI'NIN ÖDÜL GECESİNDEKİ TAVIRLARINA NE TEPKİ VERDİ?

Pınar Altuğ'un, magazin dünyasını ikiye bölen olay sonrası, Instagram hesabından günlük hayatına dair paylaşımlar yapması dikkat çekti. Altuğ, kızı Su ile kamera karşısına geçerek, sosyal medya üzerinden Dünya Kız Çocukları Günü ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Konuyla ilgili herhangi bir yorum yapmayan Altuğ, Nihal Yalçın ve Tamer Karadağlı arasında yaşanan olayı görmezden gelmeyi tercih etti. Sevenlerinin, Pınar Altuğ'un görüşleriyle ilgili merakı sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü alan Nihal Yalçın, ödülü almadan konuşmaya başlayınca, arkada ödülü vermeyi bekleyen Tamer Karadağlı'nın sıkılgan tavırları dikkat çekmişti. Saatine bakan ve mimikleriyle kızgın olduğu belli olan Karadağlı, Nihal Yalçın'ın konuşmasını bölerek ödülü uzatmış, Nihal Yalçın ise Karadağlı'ya dönüp ''Sus mu dediniz? Artık sus mu dediniz?'' demişti.

''BENİM DURUŞUM BELLİ''

Sosyal medyada büyük tepki çeken Tamer Karadağlı ise konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

Hiçbir terbiyesizlik yapmadım. Dönüp bana 'sus mu diyorsun?' dedi. Ben de 'hayır ödülünüzü alın, onunla konuşun' dedim. Çünkü zafer konuşmaları ödülle yapılır. Ben bu kadar ciddiye almadım olanları... Hiçbir şey söylemedim, linç yemeye başladım. Sonra ona sahip çıkmaya başladılar. Konuşma uzadığı için sıkılmış olabilirim. Kendi meslektaşlarını aşağılaması hoşuma gitmedi. Nihal Yalçın'ı sadece oyuncu kimliğiyle değerlendiriyorum. Sevdiğim bir oyuncu kendisi. Kadınların konuşması bastırılıyor denildiğinde olayın içeriğine bakmaya başladım. Yalçın'ın sosyal medya paylaşımlarına bakmaya başladım. 'Selahattin Demirtaş'a özgürlük' falan demiş.

Demirtaş, 'Öcalan'ın heykelini dikeceğiz' dedi. Hanımefendi onu mu savunuyor? Pelvin Buldan falan da ona sahip çıkıyor. Benim duruşum belli olan bir duruş; terörist örgütün tümüyle karşısındayım. PKK'nın terör örgütü olduğuna inanan bir insanım... Şimdi gidip onlara sormak lazım; siz PKK'nın terör örgütü olduğuna inanıyor musunuz? Abdullah Öcal'ın bebek katili, terörist başı olduğunu söyleyebiliyor musunuz? Lanetliyor musunuz?

TAMER KARADAĞLI'NIN TAKLİDİNİ YAPTI

Nihal Yalçın ise Tamer Karadağlı'nın ödül törenindeki tavırlarını taklit ederek, Karadağlı'yı tiye aldı.



