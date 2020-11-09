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Pınar Altuğ'un Ayda bebek isyanı olay olmuştu! 'Yazdıklarımı devlete saldırı olarak algılayanlar...'

09.11.2020 09:37 | Son Güncelleme:
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Pınar Altuğ'un Ayda bebek isyanı olay olmuştu! 'Yazdıklarımı devlete saldırı olarak algılayanlar...'

İzmir depreminde 91 saat sonra enkazdan çıkarılan Ayda Gezgin'in babasının kucağında hastaneden ayrılması sosyal medyada gündem olmuştu. Pınar Altuğ bu görüntüye isyan etmişti. Altuğ açıklamasıyla gündem olunca yeni bir açıklama yaptı ve bakın ne dedi.

Bayraklı’daki Rızabey Apartmanı’nın enkazından 91 saat sonra çıkarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin, tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Hastanesi’nden önceki gün taburcu edilmişti. Kızını ayakları çıplak, üzerine bir ceket örterek kucağında taşıyan baba Uğur Gezgin'in o görüntüsü sosyal medyada gündem olmuştu.

Baba Gezgin açıklamasında "Kucağıma alıp kapının önünde bekleyen araca götürdüm. Bunda garipsenecek ne var. Kızımı, Ayda’mı kucaklamak istedim, sarılmak istedim. Hepsi bu..." dedi.

Ayda'nın taburcu olduğu anları gören Pınar Altuğ isyan ettiAyda'nın taburcu olduğu anları gören Pınar Altuğ isyan etti

'TEPKİ AYAĞINDAKİ ÇORAPSIZLIĞA DEĞİL...'

Gezgin'in o görüntüsü sonrası oyuncu Pınar Altuğ bir paylaşım yapmış ve ailenin yalnız kaldığını söyleyerek "Yazıklar olsun" demişti. Bu açıklamasıyla gündeme gelen Altuğ yeni bir açıklama yapma gereği duydu. Altuğ açıklamasında şunları söyledi:

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"Ayda ve babasının hastane çıkış görüntüsüne gösterdiğim tepki ayağındaki çorapsızlığa filan değil; lütfen konuyu bu kadar sığlaştırmayalım. Kaldıki ilk günden beri bu çocukların her türlü fotoğrafının paylaşılmasına karşı olduğumu dile getiriyorum.

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Yazdıklarımı devlete saldırı olarak algılayanlar, yalnız değildi lüks arabaya bindi diyenler, keşke yazdıklarınızı bir daha düşünseniz."


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