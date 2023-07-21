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  4. Pınar Altuğ'un omzundaki dövmesi dikkat çekti! Gelen yoruma bakın ne dedi

Pınar Altuğ'un omzundaki dövmesi dikkat çekti! Gelen yoruma bakın ne dedi

21.07.2023 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vuran Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ sosyal medya hesabını aktif kullanıyor. En son katıldığı bir düğünden pozunu paylaşan Altuğ bir takipçisinin dövmesiyle ilgili yorumuna bakın ne yanıt verdi.

Doktorlar dizisinde hayat verdiği Hasan karakteriyle hafızalara kazınan Yağmur Atacan ile 2008 yılında nikah masasına oturan ve bu evlilikten Su Atacan adında bir kızı olan Pınar Altuğ sosyal medya paylaşımları ve yorumlarıyla sık sık gündem oluyor.

Ünlü isim en son daha önce katıldığı düğünden bir fotoğrafını paylaştı. Güzelliği ile beğeni toplayan Pınar Altuğ'un pozunda omzundaki dövmesi dikkat çekti.

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Altuğ bir takipçisinin "Seviyorum sizi, benim gözümde Türkiye'nin kraliçesi sizsiniz lakin omuzunuzdaki dövme yakışmıyor size" yorumuna kayıtsız kalamadı.

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Ünlü isim yoruma "Zevkler ve renkler tartışılmaz" yanıtını verdi. Altuğ'a başka takipçileri de destek verdi.

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Şimdilerde 48 yaşında olan Pınar Altuğ sosyal medya hesabından sık sık gündelik yaşamını paylaşıyor.

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Pınar Altuğ Yağmur Atacan yaşında karakteri

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