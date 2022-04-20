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Pınar Deniz: İnsanların bizi yakıştırması Kaan'la hoşumuza gidiyor

20.04.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meslektaşı Yiğit Kirazcı ile ayrılığının ardından adı avukat Nail Gönenli ile anılan oyuncu Pınar Deniz, rol arkadaşı Kaan Urgancıoğlu ile yakıştırılması hakkında konuştu. "Kaan'la güzel bir enerjimiz var, birbirimizi çok iyi tanıdığımız bir yerdeyiz" diyen Deniz, "İnsanların yakıştırması bizim de hoşumuza gidiyor" ifadelerini kullandı.

Pınar Deniz: İnsanların bizi yakıştırması Kaan'la hoşumuza gidiyor

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu Pınar Deniz, önceki gün Dolapdere Pilevneli Galeri'deki bir sergiye katıldı.

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Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Deniz, "Arkadaşım Esra'ya destek olmak için geldim. Çok yoğun çalışıyorum buraya koşturarak geldim. Üniversite hayatım sergiye ve müzelere gitmekle geçti. Hayatta yaratılan iyi bir eseri görmek beni çok mutlu ediyor ve kendi özümü hatırlatıyor." dedi.

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Yeni projeleri de değerlendirdiğini ifade eden 28 yaşındaki oyuncu, "Dizi devam ediyor. Onun dışında anlaştığımız bazı projeler var. Bir çok teklif alıyorum sağ olsunlar biz de değerlendirme aşamasındayız. Biraz fazla seçici bir insanım, her şey yoğun ama güzel gidiyor." şeklinde konuştu.

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Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yayınladığı kaza haberiyle ilgili de konuşan Pınar Deniz, "Bir proje için dövüş çalışıyorum, küçük bir koreografi çalışırken yaralandım. Önemli bir şey yok." dedi.
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"KAAN'LA GÜZEL BİR ENERJİMİZ VAR"

Hayranları tarafından rol arkadaşı Kaan Urgancıoğlu ile yakıştırılmalarıyla ilgili de konuşan Deniz, "Bizim Kaan'la güzel bir enerjimiz var. Birbirimizi çok iyi tanıdığımız bir yerdeyiz. Artık insanların yakıştırması bizim de hoşumuza gidiyor. Tabi o bir sinerji, bunu da yakalamak gerek." dedi.

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Kaan Urgancıoğlu Pınar Deniz
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