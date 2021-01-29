Pınar Deniz Kırmızı Oda dizisine katıldı! Kırmızı Oda 23. yeni bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı

Başrollerini Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral ve Gülçin Kültür Şahin'in paylaştığı Kırmızı Oda, 23. yeni bölümüyle 5 Şubat Cuma akşamı ekranda olacak. Yapımını OGM Pictures’ın gerçekleştirdiği, Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerini barındıran eserlerinden uyarlanan Kırmızı Oda'nın yeni bölümünde sevilen oyuncu Pınar Deniz konuk oyuncu olarak diziye dahil oldu .

Pınar Deniz canlandırdığı karakter, eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle psikolojik destek almak için Doktor Hanım'a başvuracak.

‘Kırmızı Oda’ yeni bölümüyle 5 Şubat Cuma akşamı TV8’de.

KIRMIZI ODA SON BÖLÜM ÖZETİ

Kırmızı Oda'nın 22. bölümünde; Kumru (Aslıhan Gürbüz), çocukken uğradığı tacize sessiz kaldığı için hissettiği suçluluk duygusunu Doktor Hanım’la paylaşıyor. Kliniğe uygunsuz biçimde giriş yaparak ortalığı karıştıran Sadi (Erkan Petekkaya), herkesi endişelendiriyor. İlaçları kesip gerçek hayata dönmeyi reddeden Boncuk’u (Burcu Biricik) dedeler ve Can tekrar ziyaret ediyor. Sabrı tükenen Rezzan ise bu kez kendisi Boncuk’u kliniğe getiriyor.

