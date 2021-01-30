Kırmızı Oda 22. son bölümde Boncuk öldü mü? Kırmızı Oda'nın Doktor Ayşe'si Meriç Aral diziden ayrıldı!

TV8'in sevilen dizisi Kırmızı Oda, Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi kitabında yer alan yaşanmış gerçek öykülerden esinlenerek televizyon izleyiciyle buluşuyor. Başrollerinde Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Gülçin Kültür Şahin, Baran Can Eraslan, Sezin Bozacı ve Meriç Aral’ın paylaştığı Kırmızı Oda dizisi 29 Ocak Cuma akşamı 22. son bölümüyle ekrana geldi.

MERİÇ ARAL KIRMIZI ODA'DAN AYRILDI!

Kırmızı Oda'da Doktor Ayşe karakterine can veren ünlü oyuncu Meriç Aral, diziye veda etti. Binnur Kaya'nın tüm doktorları topladığı dizinin son bölümünde performansı ile büyük beğeni toplayan Doktor Ayşe için veda yemeği düzenlendi. Veda sahnesi ise izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

Dizinin sosyal medya hesabından da Doktor Ayşe karakteri için veda paylaşımı yapıldı.

KAZA YAPAN BONCUK ÖLDÜ MÜ? BURCU BİRİCİK KIRMIZI ODA'DAN AYRILDI MI?

Haftalardır Kırmızı Oda'da dizisinde hikayesiyle izleyenleri etkileyen Boncuk ise şok bir kaza geçirdi. Gelinlik giyerek gece yarısı sokakta koşan Boncuk'a bir araç çarptı.

Yaralı olarak yerde yatan Boncuk ise hayalinde Doktor Hanım'ı gördü. Boncuk'un hayalinde gördüğü Doktor Hanım'ın "Çok yol katettin. Ama şimdi gitmek olmaz. Gel Boncuk" sözleri ise dikkat çekti. Boncuk karakterini canlandıran ünlü oyuncu Burcu Biricik'in diziden ayrılıp ayrılmadığı ise yeni bölümde ortaya çıkacak.

