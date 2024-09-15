Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım evlenmek için yurt dışına uçtu! Düğün yerinden ilk paylaşım

Yargı dizisinde canlandırdığı Ceylin karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Deniz meslektaşı Kaan Yıldırım ile evleniyor. Çift 17 Eylül'de nikah masasına oturacak. Bir süredir gündemden düşmeyen hamilelik sorusuna ilk kez yanıt veren Deniz, "Kıpkırmızı oldum" diyerek kaçamak cevaplar vermişti. Deniz'in 1.5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Çift evlenecekleri İtalya'dan ilk pozunu paylaştı.

Hamile olduğu sorulan Pınar Deniz, "Kıpkırmızı oldum. Hiçbir şey söylemek istemiyorum ama evet evleniyoruz. Çok da mutluyuz" ifadelerini kullanmıştı.

Birsen Altuntaş'ın iddiasına göre Pınar Deniz açıklamasa da 1,5 aylık hamile… Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım’ın Roma Başkonsolosluğu’nda kıyılacak nikahının tarihinin ise 17 Eylül olduğu konuşuluyor.

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti evlenmek üzere İtalya'ya uçtu. Kaan Yıldırım'ın kız kardeşi Nilüfer Yıldırım düğün mekanından paylaşım yaptı. Yıldırım, paylaşımına Milano konumunu ekleyerek Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın el ele pozunu paylaştı.