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Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın son gününe özel iPhone 15'te dev fırsat

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
16.09.2024 11:06
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Teknoloji severlerin gözdesi iPhone 15'te Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın son gününe özel tam 8 bin 750 TL'lik dev indirim başladı. Android'den iOs işletim sistemine geçmek ya da akıllı telefonunuzu değiştirip yenilemek istiyorsanız bu fırsatı kaçırmamalısınız.

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın son gününe özel iPhone 15'te dev fırsat

Teknoloji devi Apple'ın en çok satan cihazlarının başında iPhone modelleri geliyor. Her yıl yeni iPhone modelleriyle teknoloji severlerin yüzünü güldürmeyi başaran Apple, geçtiğimiz günlerde 16 serisini duyurdu. Yeni modelin özellikleri merak edilirken markanın geçtiğimiz sene çıkardığı iPhone 15 serisi hala konuşuluyor ve en gözde modeller arasında yer alıyor. Akıllı telefonda iPhone'dan vazgeçmiyorsanız kullanıcılarından tam not almayı başaran iPhone 15'teki Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın son gününe özel dev indirimi kaçırmamalısınız. İşte detaylar...

Apple iPhone 15 (128 GB) - Siyah

Adsız tasarım - 2024-09-16T104533.857

Teknoloji devi Apple'ın geçen yıl üretilen 15 serisinin başlangıç modeli olarak nitelendirilen iPhone 15,Cheramic Shield kaplı alüminyum kasa ile üretiliyor. 6,1 inç genişliğindeki süper Retina XDR ekran, 2000 nit maksimum piksel parlaklığı ile önceki nesil cihazlara göre yoğun güneş ışığı altında iki kat daha net bir görüntü sunuyor. A16 Bionic çip kullanılan cihaz bataryayı daha verimli kullanarak telefonunuzun gün boyu çalışmasını sağlıyor. A16 Bionic GPU, iPhone 12’deki GPU’dan %40’a kadar daha hızlı! İki kat zoom ile telefoto çekimler gerçekleştiren telefon, 48 MP ana kamera ve ultra geniş kamerasıyla süper yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekiyor. USB-C desteği sayesinde tüm cihazlara tek kablo ile bağlanabiliyor. Su sıçraması ve toza karşı dayanıklı dış gövdeye sahip.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Akşam verdiğim sipariş diğer gün öğlen gibi geldi. Normal kağıtla doldurulmuş Amazon kutusunda geldi. Kutusunda hafif izler vardı ama genel olarak sağlamdı . Cihaz zaten güzel. İncelemelerdeki detaylara benzer benim deneyimlerim, sadece birkaç farklılıktan bahsetmek istiyorum. 120 hz bir cihaz kullanıyorken buna geçtiyseniz (artık düşük seviye androidlerde bile standart) ilk başta gözünüze batıyor ne yazık ki 60hz, sonradan insan alışıyor tüh be demedim. Kameradaki mp artışı 14 ile abartılacak bir seviyede fark açmamış. Kamera gecikmesi ve bu sallayınca olan muhabbetlerin olmaması androidlerden ayıran bir özellik kamera tarafında denildiği gibi bir aşırı ısınma yaşamadım yazın ısınması normal, boş plastik bile ısınır yaz sıcağında. Dinamik adanın animasyonları ve genel işlevini beğendim farklı bir yaklaşım olmuş."

  • "Her anlamda piyasanın en kaliteli ve uygun fiyatlı ürünü. Telefon alırsam sadece Amazon'dan alırım. Her yerde iPhone satılıyor ama güvenli bir alışveriş yapmak için en mantıklı dükkan Amazon satıcısıdır. Mavi rengini aldım ve çok memnunum."

  • "Beğenmediğim bir şey olmadı, sorunsuz geldi."
Ürünü İncele

Bu içerik 16 Eylül 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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