Sağlıklı, hijyenik, bütçe dostu! Stanley'den Zwilling'e uzun ömürlü yemek termosları indirimde

Dışarıda yemek yemek, hem çok masraflı olmaya başladı hem de sağlık ve hijyen açısından kimi zaman bazı riskler barındırıyor. Hal böyle olunca, evden işe ya da okula yemek götürmek birçok kişi tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Evde hazırlanan çorbalar, makarnalar, salatalar hem son derece sağlıklı hem de dışarıda yemek yeme masrafından kurtarıyor. Siz de evde sağlıklı yemekler hazırlamak ve işte, okulda tüketmek istiyorsanız kaliteli bir yemek termosuna sahip olarak ilk adımı atabilirsiniz. Öğünlerinizin kurtarıcısı dayanıklı ve uzun ömürlü yemek termosu arıyorsanız da kullanıcılarından tam not alan ünlü markaların modelleri Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları kapsamında indirime girdi. İşte sizin için seçtiklerimiz...

1. Çok satanlarda birinci sırada: Stanley Klasik Legendary Yemek Termosu 0,40 litre

Kullanıcılar ne diyor?

"Yemeği sıcak tutuyor. Yemek koymadan önce 2-3 dakika, içinde sıcak su koymak, sıcak tutma süresini uzatıyor. 1.5 porsiyon kadar yemek alıyor. Pilav+ tavuk ya da köfte."

"Ürün sağlam bir şekilde geldi. Sabahları sıcak suyla çalkadıktan sonra çorbayı dolduruyorum. İki kişilik çorba sığıyor. Öğle saatinde çorba sanki yeni pişmiş gibi çok sıcak oluyor. Kaşığı sadece salata vs. için. Ürünü tavsiye ederim."

2. Stanley Klasik Vakumlu Çelik Yemek Termosu 0,94 litre

Kullanıcılar ne diyor?

"Üst düzey Stanley kalitesi. Çok güzel iş görüyor. Hızlı teslimat. Teşekkürler."

"Yemek için aldım, büyük boyu daha avantajlıydı iyi ki öyle almışım. oldukça işlevsel görünüyor."

3. Zwilling Thermo Yemek Kavanozu 0,70 litre

Kullanıcılar ne diyor?

"10 numara 5 yıldız. Kesinlikle tavsiye ederim."

"Geniş hacimli. Gayet yeterli."

4. Zojirushi SW-EAE50 Vakumlu Paslanmaz Çelik Yemek Termosu Kabı 0,50 litre

Kullanıcılar ne diyor?

"Geniş kapak, temizliği kolay, sıcak tutmada zaten en iyisi."

"Isı kaybı olmuyor. Yemekleri aşırı sıcak tutuyor. Sabahın köründe koyduğunuz yemeği öğlen kaynar bir biçimde yiyorsunuz. Muhteşem bir ürün. İndirime girince kardeşime de hediye olarak almak istiyorum. Çok yemek yiyen kişiler için küçük gelebilir ama bayağı yemek alıyor bence. Kesinlikle alın aldırın."

5. Esbit Paslanmaz Çelik Yemek Termosu

Kullanıcılar ne diyor?

"Gerçekten uzun süre sıcak tutuyor. Kışın tarlada kullanıyorum. Doldurmadan önce birkaç dakika sıcak suyla önceden ısıtıyorum, yiyecekleri sıfırın altındaki sıcaklıklarda bile öğlene kadar sıcak tutuyor."

"Taze pişmiş, ocaktan sıcak yiyecekleri dolduruyorum. Ayrıca kabı sıcak suyla önceden ısıtıyorum. Saat 12/13 civarında hala ılık yiyecekler. Sabahın 6'sında şişelememe rağmen."

6. Zojirushi SW-EAE50 Vakumlu Paslanmaz Çelik Yemek Termosu Kabı 0,50 litre

Kullanıcılar ne diyor?

"Pratik ve etkili, genel olarak sevdim. Çorba için hacmi yeterli. Sadece sanki ısı koruyuculuğu çok fazla yok gibi ama sızdırmıyor. 12 saat beklettiğim ürün ılık oluyor, çorbalar bir miktar soğuyor."

"Eşime işte yemek yemesi için aldım. Bir boy büyüğünü geçen hafta satın almıştım. 8 saat sonra bile yemek ağız yakıyordu. Koku yapmıyor, sızdırmıyor ve kolay açılıyor. Tavsiye ederim. Prime ile ertesi gün teslim aldım."

7. Sigg 8592.10 H&C Yemek Termosu 0,30 litre

Kullanıcılar ne diyor?

"Çocuğum için yiyeceği sıcak tutacak bir şey arıyordum. Çok beğendim çünkü yemeği öğlene kadar sıcak tutuyor. Ayrıca yoğurdu çok soğuk tutuyor."

"Harika. Sabahları soğuk bir odaya koyulan sıcak çorba öğle saatlerinde hala ılıktı. Çok iyi."

8. Esbit Sculptor Paslanmaz Çelik Yemek Termosu 0,5 litre

Kullanıcılar ne diyor?

İyi bir ürüne benziyor. Nispeten büyük. Ancak maalesef Çin'de üretilmiş. Lütfen ürünün menşei teknik sayfada belirtin. Sanırım bu nedenle iade edeceğim."

"Öğle yemeği için üç çocuğumuzun her birine bir kupa aldık. Taze/sıcak şişelenmiş yiyecekler 12 saat sonra hala ılıktı."

9. Cooker Yk3150 Çelik Hazneli Kilit Kapaklı Isı Yalıtımlı Yemek Termosu

Kullanıcılar ne diyor?

"Evde kullanıyorum. Sıcak yemeklerimi de soğuk yemeklerimi de muhafaza etmek için termos kap görevi görüyor. Çok beğendim."

"Piknikte çok işe yaradı. Tavsiye ederim."

Bu içerik 12 Eylül 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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