HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Sağlıklı, hijyenik, bütçe dostu! Stanley'den Zwilling'e uzun ömürlü yemek termosları indirimde

Sağlıklı, hijyenik, bütçe dostu! Stanley'den Zwilling'e uzun ömürlü yemek termosları indirimde

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
12.09.2024 17:22
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Stanley gibi kaliteli markaların yemek termoslarında Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları kapsamında büyük indirimler başladı. Sıcacık yemeğinizi her daim yanınızda taşıyabilir, iş yerinde veya okulda enerjinizi yüksek tutabilirsiniz. Pratik, sağlıklı ve lezzetli yemeklerinizle gün boyu rahat etmek isterseniz hazır indirim de varken bu fırsatı kaçırmayın. İşte detaylar...

Sağlıklı, hijyenik, bütçe dostu! Stanley'den Zwilling'e uzun ömürlü yemek termosları indirimde

Dışarıda yemek yemek, hem çok masraflı olmaya başladı hem de sağlık ve hijyen açısından kimi zaman bazı riskler barındırıyor. Hal böyle olunca, evden işe ya da okula yemek götürmek birçok kişi tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Evde hazırlanan çorbalar, makarnalar, salatalar hem son derece sağlıklı hem de dışarıda yemek yeme masrafından kurtarıyor. Siz de evde sağlıklı yemekler hazırlamak ve işte, okulda tüketmek istiyorsanız kaliteli bir yemek termosuna sahip olarak ilk adımı atabilirsiniz. Öğünlerinizin kurtarıcısı dayanıklı ve uzun ömürlü yemek termosu arıyorsanız da kullanıcılarından tam not alan ünlü markaların modelleri Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları kapsamında indirime girdi. İşte sizin için seçtiklerimiz...

1. Çok satanlarda birinci sırada: Stanley Klasik Legendary Yemek Termosu 0,40 litre

Adsız tasarım - 2024-09-12T163124.958

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Yemeği sıcak tutuyor. Yemek koymadan önce 2-3 dakika, içinde sıcak su koymak, sıcak tutma süresini uzatıyor. 1.5 porsiyon kadar yemek alıyor. Pilav+ tavuk ya da köfte."

  • "Ürün sağlam bir şekilde geldi. Sabahları sıcak suyla çalkadıktan sonra çorbayı dolduruyorum. İki kişilik çorba sığıyor. Öğle saatinde çorba sanki yeni pişmiş gibi çok sıcak oluyor. Kaşığı sadece salata vs. için. Ürünü tavsiye ederim."
Ürünü İncele

2. Stanley Klasik Vakumlu Çelik Yemek Termosu 0,94 litre

Adsız tasarım - 2024-09-12T163225.790

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Üst düzey Stanley kalitesi. Çok güzel iş görüyor. Hızlı teslimat. Teşekkürler."

  • "Yemek için aldım, büyük boyu daha avantajlıydı iyi ki öyle almışım. oldukça işlevsel görünüyor."
Ürünü İncele

3. Zwilling Thermo Yemek Kavanozu 0,70 litre

Adsız tasarım - 2024-09-12T163629.891

Kullanıcılar ne diyor?

  • "10 numara 5 yıldız. Kesinlikle tavsiye ederim."

  • "Geniş hacimli. Gayet yeterli."
Ürünü İncele

4. Zojirushi SW-EAE50 Vakumlu Paslanmaz Çelik Yemek Termosu Kabı 0,50 litre

Adsız tasarım - 2024-09-12T163443.915

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Geniş kapak, temizliği kolay, sıcak tutmada zaten en iyisi."

  • "Isı kaybı olmuyor. Yemekleri aşırı sıcak tutuyor. Sabahın köründe koyduğunuz yemeği öğlen kaynar bir biçimde yiyorsunuz. Muhteşem bir ürün. İndirime girince kardeşime de hediye olarak almak istiyorum. Çok yemek yiyen kişiler için küçük gelebilir ama bayağı yemek alıyor bence. Kesinlikle alın aldırın."
Ürünü İncele

5. Esbit Paslanmaz Çelik Yemek Termosu

Adsız tasarım - 2024-09-12T163822.583

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Gerçekten uzun süre sıcak tutuyor. Kışın tarlada kullanıyorum. Doldurmadan önce birkaç dakika sıcak suyla önceden ısıtıyorum, yiyecekleri sıfırın altındaki sıcaklıklarda bile öğlene kadar sıcak tutuyor."

  • "Taze pişmiş, ocaktan sıcak yiyecekleri dolduruyorum. Ayrıca kabı sıcak suyla önceden ısıtıyorum. Saat 12/13 civarında hala ılık yiyecekler. Sabahın 6'sında şişelememe rağmen."
Ürünü İncele

6. Zojirushi SW-EAE50 Vakumlu Paslanmaz Çelik Yemek Termosu Kabı 0,50 litre

Adsız tasarım - 2024-09-12T165444.072

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Pratik ve etkili, genel olarak sevdim. Çorba için hacmi yeterli. Sadece sanki ısı koruyuculuğu çok fazla yok gibi ama sızdırmıyor. 12 saat beklettiğim ürün ılık oluyor, çorbalar bir miktar soğuyor."

  • "Eşime işte yemek yemesi için aldım. Bir boy büyüğünü geçen hafta satın almıştım. 8 saat sonra bile yemek ağız yakıyordu. Koku yapmıyor, sızdırmıyor ve kolay açılıyor. Tavsiye ederim. Prime ile ertesi gün teslim aldım."
Ürünü İncele

7. Sigg 8592.10 H&C Yemek Termosu 0,30 litre

Adsız tasarım - 2024-09-12T165610.958

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çocuğum için yiyeceği sıcak tutacak bir şey arıyordum. Çok beğendim çünkü yemeği öğlene kadar sıcak tutuyor. Ayrıca yoğurdu çok soğuk tutuyor."

  • "Harika. Sabahları soğuk bir odaya koyulan sıcak çorba öğle saatlerinde hala ılıktı. Çok iyi."
Ürünü İncele

8. Esbit Sculptor Paslanmaz Çelik Yemek Termosu 0,5 litre

Adsız tasarım - 2024-09-12T165659.806

Kullanıcılar ne diyor?

  • İyi bir ürüne benziyor. Nispeten büyük. Ancak maalesef Çin'de üretilmiş. Lütfen ürünün menşei teknik sayfada belirtin. Sanırım bu nedenle iade edeceğim."

  • "Öğle yemeği için üç çocuğumuzun her birine bir kupa aldık. Taze/sıcak şişelenmiş yiyecekler 12 saat sonra hala ılıktı."
Ürünü İncele

9. Cooker Yk3150 Çelik Hazneli Kilit Kapaklı Isı Yalıtımlı Yemek Termosu

Adsız tasarım - 2024-09-12T165811.780

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Evde kullanıyorum. Sıcak yemeklerimi de soğuk yemeklerimi de muhafaza etmek için termos kap görevi görüyor. Çok beğendim."

  • "Piknikte çok işe yaradı. Tavsiye ederim."
Ürünü İncele

Bu içerik 12 Eylül 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada!

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada!

 Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirimler devam ediyor

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirimler devam ediyor

 "Çok rahat, kaliteli, konforlu!" Yediden yetmişe herkesin favorisi...

"Çok rahat, kaliteli, konforlu!" Yediden yetmişe herkesin favorisi...

 Stanley, Adidas, Merrell... Outdoor ve spor markalarda indirim zamanı

Stanley, Adidas, Merrell... Outdoor ve spor markalarda indirim zamanı

 "İyi ki aldım!" diyeceksiniz! Ömürlük Stanley soğutucu çanta indirimde

"İyi ki aldım!" diyeceksiniz! Ömürlük Stanley soğutucu çanta indirimde

 "Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

 Philips, Braun, Cerave, Nivea... Kişisel bakım ürünleri indirimde

Philips, Braun, Cerave, Nivea... Kişisel bakım ürünleri indirimde

 Mutfakta harikalar yaratın! Favori ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar

Mutfakta harikalar yaratın! Favori ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
termos bardak termos çelik termos stanley termos stanley termos 1.3 termos bardak
İş birliği İçerikleri
Stanley, Adidas, Merrell... Outdoor ve spor markalarda indirim zamanı

Stanley, Adidas, Merrell... Outdoor ve spor markalarda indirim zamanı

A101'e Skechers spor ayakkabılar geliyor!

A101'e Skechers spor ayakkabılar geliyor!

Mutfakta harikalar yaratın! Favori ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar

Mutfakta harikalar yaratın! Favori ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar

Jack&Jones boxerlarda kaçırılmayacak indirimler başladı

Jack&Jones boxerlarda kaçırılmayacak indirimler başladı

Philips, Braun, Cerave, Nivea... Kişisel bakım ürünleri indirimde

Philips, Braun, Cerave, Nivea... Kişisel bakım ürünleri indirimde

Bebeklik döneminin olmazsa olmazı en iyi bebek mamaları

Bebeklik döneminin olmazsa olmazı en iyi bebek mamaları

Tümünü Gör
Bebeklik döneminin olmazsa olmazı en iyi bebek mamaları

Bebeklik döneminin olmazsa olmazı en iyi bebek mamaları

ŞOK'a Helly Hansen outdoor ayakkabılar geliyor!

ŞOK'a Helly Hansen outdoor ayakkabılar geliyor!

Koşarken bulutların üzerinde hissettirecek spor ayakkabılar

Koşarken bulutların üzerinde hissettirecek spor ayakkabılar

Kahve müdavimlerine en iyi filtre kahveler

Kahve müdavimlerine en iyi filtre kahveler

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

Rahatlık ve kalite bir arada! Camper sneakerda kaçırılmayacak indirim

Rahatlık ve kalite bir arada! Camper sneakerda kaçırılmayacak indirim

Tümünü Gör
Rahatlık ve kalite bir arada! Camper sneakerda kaçırılmayacak indirim

Rahatlık ve kalite bir arada! Camper sneakerda kaçırılmayacak indirim

Philips, JBL, Samsung... Favori teknoloji markalarında dev fırsatlar

Philips, JBL, Samsung... Favori teknoloji markalarında dev fırsatlar

Philips'in en çok satan airfryerı indirimli fiyatıyla burada!

Philips'in en çok satan airfryerı indirimli fiyatıyla burada!

Binlerce kişinin favorisi! Mutfak kategorisinin çok satan yıldızları

Binlerce kişinin favorisi! Mutfak kategorisinin çok satan yıldızları

Adidas Samba'ya benzerliğiyle dikkat çekiyor! Şimdi indirimde...

Adidas Samba'ya benzerliğiyle dikkat çekiyor! Şimdi indirimde...

Ağustos'ta moda kategorisinde en çok satan ürünlerini seçtik

Ağustos'ta moda kategorisinde en çok satan ürünlerini seçtik

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
Stanley, Adidas, Merrell... Outdoor ve spor markalarda indirim zamanı

Stanley, Adidas, Merrell... Outdoor ve spor markalarda indirim zamanı

A101'e Skechers spor ayakkabılar geliyor!

A101'e Skechers spor ayakkabılar geliyor!

Mutfakta harikalar yaratın! Favori ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar

Mutfakta harikalar yaratın! Favori ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar

Jack&Jones boxerlarda kaçırılmayacak indirimler başladı

Jack&Jones boxerlarda kaçırılmayacak indirimler başladı

Philips, Braun, Cerave, Nivea... Kişisel bakım ürünleri indirimde

Philips, Braun, Cerave, Nivea... Kişisel bakım ürünleri indirimde

ŞOK'a Helly Hansen outdoor ayakkabılar geliyor!

ŞOK'a Helly Hansen outdoor ayakkabılar geliyor!

Tümünü Gör

Diğer Haberler

MHP, Bahçeli'yle ilgili paylaşımlar için harekete geçti: Bakanlıkla paylaşıldı

Bahçeli paylaşımları MHP'yi harekete geçirdi

Apartmana kurdukları düzenek şoke etti

Apartmana kurdukları düzenek şoke etti

Narin sonrası çocuk ölümleri gündemde! Türkiye'nin acı tablosu: Son 6 ayda her gün 2 çocuk öldü

Türkiye'nin acı tablosu: Son 6 ayda her gün 2 çocuk öldü

Narin cinayetini ilk o itiraf etti! Nevzat Bahtiyar'ın 3 ifadesinde 5 ayrı çelişki: Şüpheleri daha da artıran olay

Narin cinayetini ilk o itiraf etti! Nevzat Bahtiyar'ın 3 ifadesinde 5 ayrı çelişki: Şüpheleri daha da artıran olay

Narin Güran cinayetinde ses kaydı ortaya çıktı! Bütün düğümü çözecek sözler: Ramazan kız öldü mü yaşıyor mu?

Narin cinayetini çözecek delil dosyaya girdi! Ses kaydı...

Narin'in babası Arif Güran'dan Salim ile ilgili çarpıcı sözler! Yalanlayıp kardeşine güvenmediğini açıkladı

Arif Güran'dan Salim ile ilgili çarpıcı sözler! Yalanlayıp kardeşine güvenmediğini açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.