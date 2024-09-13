Sağlıklı, hijyenik, bütçe dostu! Stanley'den Zwilling'e uzun ömürlü yemek termosları indirimde

Dışarıda yemek yemek, hem çok masraflı olmaya başladı hem de sağlık ve hijyen açısından kimi zaman bazı riskler barındırıyor. Hal böyle olunca, evden işe ya da okula yemek götürmek birçok kişi tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Evde hazırlanan çorbalar, makarnalar, salatalar hem son derece sağlıklı hem de dışarıda yemek yeme masrafından kurtarıyor. Siz de evde sağlıklı yemekler hazırlamak ve işte, okulda tüketmek istiyorsanız kaliteli bir yemek termosuna sahip olarak ilk adımı atabilirsiniz. Öğünlerinizin kurtarıcısı dayanıklı ve uzun ömürlü yemek termosu arıyorsanız da kullanıcılarından tam not alan ünlü markaların modelleri Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları kapsamında indirime girdi. İşte sizin için seçtiklerimiz...
Kullanıcılar ne diyor?
"Yemeği sıcak tutuyor. Yemek koymadan önce 2-3 dakika, içinde sıcak su koymak, sıcak tutma süresini uzatıyor. 1.5 porsiyon kadar yemek alıyor. Pilav+ tavuk ya da köfte."
Kullanıcılar ne diyor?
"Üst düzey Stanley kalitesi. Çok güzel iş görüyor. Hızlı teslimat. Teşekkürler."
Kullanıcılar ne diyor?
"10 numara 5 yıldız. Kesinlikle tavsiye ederim."
Kullanıcılar ne diyor?
"Geniş kapak, temizliği kolay, sıcak tutmada zaten en iyisi."
Kullanıcılar ne diyor?
"Gerçekten uzun süre sıcak tutuyor. Kışın tarlada kullanıyorum. Doldurmadan önce birkaç dakika sıcak suyla önceden ısıtıyorum, yiyecekleri sıfırın altındaki sıcaklıklarda bile öğlene kadar sıcak tutuyor."
Kullanıcılar ne diyor?
"Pratik ve etkili, genel olarak sevdim. Çorba için hacmi yeterli. Sadece sanki ısı koruyuculuğu çok fazla yok gibi ama sızdırmıyor. 12 saat beklettiğim ürün ılık oluyor, çorbalar bir miktar soğuyor."
Kullanıcılar ne diyor?
"Çocuğum için yiyeceği sıcak tutacak bir şey arıyordum. Çok beğendim çünkü yemeği öğlene kadar sıcak tutuyor. Ayrıca yoğurdu çok soğuk tutuyor."
Kullanıcılar ne diyor?
İyi bir ürüne benziyor. Nispeten büyük. Ancak maalesef Çin'de üretilmiş. Lütfen ürünün menşei teknik sayfada belirtin. Sanırım bu nedenle iade edeceğim."
Kullanıcılar ne diyor?
"Evde kullanıyorum. Sıcak yemeklerimi de soğuk yemeklerimi de muhafaza etmek için termos kap görevi görüyor. Çok beğendim."
Bu içerik 12 Eylül 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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