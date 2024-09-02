Stanley termoslarda indirim başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Kaliteli ve dayanıklı bir termos herkesin ihtiyacı! Okulda, ofiste, evde, kampta, seyahatte, sporda, kısacası her an her yerde sıcak ya da soğuk içeceklerinizi yudumlamanızı sağlayacak kaliteli bir termosla hayat her zamankinden daha keyifli oluyor. Siz de bir termosa ihtiyaç duyuyorsanız, en çok satan termos markası Stanley'in kullanıcılarından tam not alan ürünlerine bakmadan geçmeyin. Sizin için çok satan modelleri bu içeriğimizde bir araya getirdik, üstelik her biri Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları kapsamında indirimde...
Kullanıcılar ne diyor?
"Gayet memnunum indirimi görünce toplamda üç adet aldım. İçine buz atıp uzun yolda kullandım. Buzlar 5 saat sonra erimemişti, yeni su ekledim o suyu bile soğuttu. Buzları büyük kullanmıştım, küçük buzlar daha çabuk eriyor."
Kullanıcılar ne diyor?
"Bu ürünü Amazon'dan aldığım için gerçekten memnunum. Kendime pembe, eşime grisini aldım. Grisi problemli gelince hemen Amazon ilgilendi ve iade almadan ürünü değiştirdi. Alırken tetik düğmesiyle ilgili biraz şüphem vardı, kullanması rahat olur mu diye ama elim hemen alıştı her yerde özellikle arabada rahat bir şekilde kullanıyorum, çantaya atıyorum. Sızdırmazlık sıfır, boyutu ideal küçük gibi gelse de standart termoslar kadar içine sıvı alıyor ve arabada bardaklığa rahatlıkla sığıyor."
Kullanıcılar ne diyor?
"Boyutu küçük değil, kol çantasına atıp çıkılmaz bunu bilerek almalı. Onun dışında pipetin içeri giriyor olması hijyen açısından harika, tutma sapı olması taşırken özellikle sporda kullanırken çok iyi. İçine buz koyarsanız cidden saatlerce soğuk tutuyor ama soğuk koyduğunuz içecekler sıcak havalarda hızlıca ısınıyor. Bunlara dikkat ederek kullanılırsa harika bi ürün. Tekrar almayı düşünüyorum, çünkü evde paylaşılamıyor."
Kullanıcılar ne diyor?
"Kapağı gayet kullanışlı. Ben soğuk su içmek için aldım ama boyu onun için biraz küçük kaldı. Çok beğendiğim için 1 litre olanı da aldım. Buz koymadan da soğuk suyu bütün gün soğuk tutuyor. Güneşin altında arabada bıraktım dışı sıcak ama içindeki su hala soğuk. Buz atarsanız bu sure daha da uzuyor."
Kullanıcılar ne diyor?
"Muhteşem, zaten kullandığım bir üründü ve su her zaman soğuk kalıyor."
Kullanıcılar ne diyor?
"Ürünü arkadaşıma hediye olarak aldım. Kendisi çok beğendi ve performansının iyi olduğunu söyledi. Öneriyoruz."
Kullanıcılar ne diyor?
"Hakkını veriyor. Bilinen Stanley kalitesinde. İyi bir ürün."
Kullanıcılar ne diyor?
"Akşam sipariş verdim, sabah kapımdaydı. Amazondan alışveriş yapmayı çok seviyorum. Ürün kamp kullanımı için çok iyi ve çok sağlam."
"Kağıt filtre gerekmiyor, kamp veya yanda taşınmak için ideal."
Kullanıcılar ne diyor?
"Hem çok kaliteli hem de günlük ofis içi kullanımı için ideal."
Kullanıcılar ne diyor?
"12 saat sıcak tutuyor yazıyor. İçine kaynar su koyduk, 42 saate kadar sıcak tuttu. Yemekler koyduğun gibi, aynı sıcaklıkta tutuyor."
Kullanıcılar ne diyor?
"Akşam içtiğimiz çayı sabah açtığımızda sıcaklık olarak içilebilecek seviyedeydi. Soğuğu test etmedim. İçi cam değil çelik yapıda, düşmelere karşı dayanıklı. Boyutu da 2,3 litreye göre gayet ergonomik."
Kullanıcılar ne diyor?
"Üst düzey Stanley kalitesi. Çok güzel iş görüyor. Hızlı teslimat. Teşekkürler."
Kullanıcılar ne diyor?
"Stanley termosun kalitesine söylenecek bir şey yok. Ürünü hem sıcak hem de soğuk olarak test ettim ve sonuç mükemmel. Ayrıca satıcı olarak Amazon'u seçtiğim için çok memnunum. Termos elime zamanında ve sapasağlam geldi. Teşekkürler Stanley, teşekkürler Amazon."
Kullanıcılar ne diyor?
"Ürün sağlam bir şekilde geldi. Sabahları sıcak suyla çalkadıktan sonra çorbayı dolduruyorum. İki kişilik çorba sığıyor. Öğle saatinde çorba sanki yeni pişmiş gibi çok sıcak oluyor. Kaşığı sadece salata vs. için. Ürünü tavsiye ederim."
Kullanıcılar ne diyor?
"Ürünü deneyip o şekilde yorum yapmak istedim. Kaynamış suyu koyduktan 24 saat sonra kontrol ettiğimde hala içindeki su çok sıcaktı, elimi 2-3 saniyeden fazla tutamadım. 40 saat sonra tekrar kontrol ettiğimde ılık bir şekilde olduğunu gördüm. Bundan fazla yalıtıma da zaten gerek fazlasıyla işinizi görecektir. Olumsuz tarafı tutma kolu olmaması ve birazcık uzun olması olabilir."
Bu içerik 2 Eylül 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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