Stanley termoslarda indirim başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Kaliteli ve dayanıklı bir termos herkesin ihtiyacı! Okulda, ofiste, evde, kampta, seyahatte, sporda, kısacası her an her yerde sıcak ya da soğuk içeceklerinizi yudumlamanızı sağlayacak kaliteli bir termosla hayat her zamankinden daha keyifli oluyor. Siz de bir termosa ihtiyaç duyuyorsanız, en çok satan termos markası Stanley'in kullanıcılarından tam not alan ürünlerine bakmadan geçmeyin. Sizin için çok satan modelleri bu içeriğimizde bir araya getirdik, üstelik her biri Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları kapsamında indirimde...

1. Stanley Go Quick Flip Paslanmaz Çelik Termos 0,70 lt

Kullanıcılar ne diyor?

"Gayet memnunum indirimi görünce toplamda üç adet aldım. İçine buz atıp uzun yolda kullandım. Buzlar 5 saat sonra erimemişti, yeni su ekledim o suyu bile soğuttu. Buzları büyük kullanmıştım, küçük buzlar daha çabuk eriyor."

"Çok güzel ve kullanışlı, pipetlisinden kullanıyordum, bunda sıcak tutma özelliği de olduğundan aldım. Çantaya atmalık. Soğuk su ile denedim çok iyi tutuyor, akıtma yapmıyor. Eğer Stanley'in diğer ürünleri ile kıyaslıyorsanız, okul ve iş için bakıyorsanız önerim bu olur. Boyutları da mevcut size bu büyük geliyorsa veya kaba geliyorsa da aerolight tercih edebilirsiniz."

2. Stanley Klasik Trigger-Action Termos Bardak 0,35 lt

Kullanıcılar ne diyor?

"Bu ürünü Amazon'dan aldığım için gerçekten memnunum. Kendime pembe, eşime grisini aldım. Grisi problemli gelince hemen Amazon ilgilendi ve iade almadan ürünü değiştirdi. Alırken tetik düğmesiyle ilgili biraz şüphem vardı, kullanması rahat olur mu diye ama elim hemen alıştı her yerde özellikle arabada rahat bir şekilde kullanıyorum, çantaya atıyorum. Sızdırmazlık sıfır, boyutu ideal küçük gibi gelse de standart termoslar kadar içine sıvı alıyor ve arabada bardaklığa rahatlıkla sığıyor."

"Stanley'in ürünlerini daima tavsiye ederim. Daha önce Trigger Action 0,47 lt modelini ve 1,5 litrelik büyük modelini kullandım. Gerek sıcak gerekse soğuk içeceklerde uzun süreli uygun koşullarda saklama vaadi veren bu ürünleri sadece sıcak içecekler için kullandım. Ve taahhüt ettiği süreleri aşan sürelerde sıcak tutma özelliğine sahip. Bu yüzden bu küçük modelde de aynı şekilde olacağını bilerek aldım. Ve Stanley kalitesi beni yanıltmadı."

3. Stanley The IceFlow Flip Straw Pipetli Termos Bardak, 0.89 lt

Kullanıcılar ne diyor?

"Boyutu küçük değil, kol çantasına atıp çıkılmaz bunu bilerek almalı. Onun dışında pipetin içeri giriyor olması hijyen açısından harika, tutma sapı olması taşırken özellikle sporda kullanırken çok iyi. İçine buz koyarsanız cidden saatlerce soğuk tutuyor ama soğuk koyduğunuz içecekler sıcak havalarda hızlıca ısınıyor. Bunlara dikkat ederek kullanılırsa harika bi ürün. Tekrar almayı düşünüyorum, çünkü evde paylaşılamıyor."

"Açıkcası bu kadar güzel olmasını beklemiyordum. Hem buzla hem soğuk su ile denedim çok uzun süre soğuk tutuyor. Özellikle İzmir sıcağında gece kalkıp buz gibi su içmek çok iyi geldi. Kısacası alın, aldırın. Rengi de çok orjinal ve güzel."

4. Stanley The Quick Flip Paslanmaz Çelik Termos Bardak, 0.47 lt

Kullanıcılar ne diyor?

"Kapağı gayet kullanışlı. Ben soğuk su içmek için aldım ama boyu onun için biraz küçük kaldı. Çok beğendiğim için 1 litre olanı da aldım. Buz koymadan da soğuk suyu bütün gün soğuk tutuyor. Güneşin altında arabada bıraktım dışı sıcak ama içindeki su hala soğuk. Buz atarsanız bu sure daha da uzuyor."

"Boyutu konusunda daha küçük veya bir tık büyük olabilir mi demiştim ama kesinlikle günlük kullanım için ideal çayınızı ve kahvenizi koyun için. Aşık olduğum bir ürün."

5. Stanley The All Day Slim Soğuk Su Şişesi Termosu, 0.60 lt

Kullanıcılar ne diyor?

"Muhteşem, zaten kullandığım bir üründü ve su her zaman soğuk kalıyor."

"Ne desem ki, harika!"

6. Stanley Klasik Paslanmaz Çelik Termos Bardak, 0.35 lt

Kullanıcılar ne diyor?

"Ürünü arkadaşıma hediye olarak aldım. Kendisi çok beğendi ve performansının iyi olduğunu söyledi. Öneriyoruz."

"Ürünü marka olarak anlatmaya gerek yok, işlevsel olarak başlıkta yazdığım gibi sıcak bir içecek koyduğun zaman sıcak soğuk bir içecek koyduğunda soğuk olarak uzun süre koruyor. Benim gibi ofiste elinizde kocaman termos ile gezmek istemeyenler için ideal bir ürün."

7. Stanley Klasik Vakumlu Paslanmaz Çelik Termos 1 lt

Kullanıcılar ne diyor?

"Hakkını veriyor. Bilinen Stanley kalitesinde. İyi bir ürün."

"Hızlı kargolama yapıldı. Sıcak su ve soğuk su testini sorunsuz geçti. Teşekkürler Amazon Türkiye."

8. Stanley Klasik Brew Pour Over Paslanmaz Çelik Kahve Demleyici

Kullanıcılar ne diyor?

"Akşam sipariş verdim, sabah kapımdaydı. Amazondan alışveriş yapmayı çok seviyorum. Ürün kamp kullanımı için çok iyi ve çok sağlam."

"Kağıt filtre gerekmiyor, kamp veya yanda taşınmak için ideal."

"İnce çekilmiş kahve olunca (genelde) bardağın dibine toz çöküyor, kağıt gibi bir performan beklememek gerek."

9. Stanley Klasik Trigger-Action Termos Bardak, 0.25 lt

Kullanıcılar ne diyor?

"Hem çok kaliteli hem de günlük ofis içi kullanımı için ideal."

"Uygun fiyat, güvenilir satıcı, süper hızlı kargo teslimi."

10. Stanley Yetişkin Adventure Vakumlu Yemek Termosu

Kullanıcılar ne diyor?

"12 saat sıcak tutuyor yazıyor. İçine kaynar su koyduk, 42 saate kadar sıcak tuttu. Yemekler koyduğun gibi, aynı sıcaklıkta tutuyor."

"Kargo çok hızlıydı. Ürünün ambalajı zarar görmemişti. Ürün beklediğim gibi çok kullanışlı, 2 kişilik yemeği saklayabilirsiniz. Herkese tavsiye ederim."

11. Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos, 2.3 lt

Kullanıcılar ne diyor?

"Akşam içtiğimiz çayı sabah açtığımızda sıcaklık olarak içilebilecek seviyedeydi. Soğuğu test etmedim. İçi cam değil çelik yapıda, düşmelere karşı dayanıklı. Boyutu da 2,3 litreye göre gayet ergonomik."

"Ürün zaten harika, Stanley kalitesi tartışmaya kapalı. Lakin karton kutunun içine koymuşlar termosu ama etrafına gazete kağıdı gibi beyaz bir kağıt sarmışlar. Sağa sola sallanıyor. En azından kutunun içine sabitlenebilirdi, hareket etmesini özlemek için. Bu konuda biraz daha hassas davranılsa daha güzel olur. Bu arada kargo her zamanki gibi çok hızlı."

12. Stanley Klasik Vakumlu Çelik Yemek Termosu, 0.94 lt

Kullanıcılar ne diyor?

"Üst düzey Stanley kalitesi. Çok güzel iş görüyor. Hızlı teslimat. Teşekkürler."

"En önemli özelliği ömür boyu garanti olması."

14. Stanley Klasik Vakumlu Termos, 1.9 lt

Kullanıcılar ne diyor?

"Stanley termosun kalitesine söylenecek bir şey yok. Ürünü hem sıcak hem de soğuk olarak test ettim ve sonuç mükemmel. Ayrıca satıcı olarak Amazon'u seçtiğim için çok memnunum. Termos elime zamanında ve sapasağlam geldi. Teşekkürler Stanley, teşekkürler Amazon."

"Ürün orijinal. Uzun süre soğuk ve sıcak tutma konusunda çok başarılı. Altındaki kodu taratıp ömür boyu garanti için kayıt olmanız gerekiyor."

15. Stanley Klasik Legendary Yemek için Termos Kap

Kullanıcılar ne diyor?

"Ürün sağlam bir şekilde geldi. Sabahları sıcak suyla çalkadıktan sonra çorbayı dolduruyorum. İki kişilik çorba sığıyor. Öğle saatinde çorba sanki yeni pişmiş gibi çok sıcak oluyor. Kaşığı sadece salata vs. için. Ürünü tavsiye ederim."

"Buz kabı için aldım, buzlar erimedi 24 saat. Harika."

16. Stanley The Adventure To-Go Bottle 1 lt

Kullanıcılar ne diyor?

"Ürünü deneyip o şekilde yorum yapmak istedim. Kaynamış suyu koyduktan 24 saat sonra kontrol ettiğimde hala içindeki su çok sıcaktı, elimi 2-3 saniyeden fazla tutamadım. 40 saat sonra tekrar kontrol ettiğimde ılık bir şekilde olduğunu gördüm. Bundan fazla yalıtıma da zaten gerek fazlasıyla işinizi görecektir. Olumsuz tarafı tutma kolu olmaması ve birazcık uzun olması olabilir."

"Ürünün büyük olanından da almıştık çok severek kullanıyoruz, çok kaliteli."

