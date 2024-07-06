Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım lüks tekneleriyle tatilde! Fiziği dikkat çekti

MYNET- Bir süredir aşk yaşayan ve bu yaz evlenmeleri beklenen oyuncu çift Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın geçtiğimiz aylarda ayrıldığı iddia edilmişti.

Zaman zaman birlikte çekilen fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım haklarındaki ayrılık iddialarını ise yaptıkları paylaşımla hemen yalanlamıştı.

TATİLE ÇIKTILAR

Ünlü çift şimdi de birlikte tatile çıktı. Bodrum-Çökertme Koyu’nda demirli teknelerinde denizin ve güneşin tadını çıkaran Deniz ve Yıldırım'ın romantik anları kısa sürede gündem oldu.

FİZİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Aramızda Kalmasın ekibi tarafından görüntülenen Pınar Deniz'in fiziği ise dikkat çekti. Ünlü isme sosyal medyada; 'Kaslarına ne olmuş?', 'kasları kaybolmuş' gibi yorumlar yapıldı.





