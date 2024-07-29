Pınar Eliçe eski yarı çıplak pozlarını paylaşan Tuğba Ekinci'ye yanıt verdi! "Siz paylaşınca ben ahlaksız mı oluyorum?"

Şarkıcı Tuğba Ekinci, sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık gündeme geliyor. Tuğba Ekinci sahne tarzını eleştiren Pınar Eliçe'ye sert çıkmış ve geçmiş yıllarda çekilen fotoğrafları paylaşmıştı.

Pınar Eliçe'nin eski fotoğraflarını paylaşan Tuğba Ekinci'ye yanıt gecikmedi.

Pınar Eliçe "Bakın arkadaşlar ben işimi yapıyorum. Benim Tuğba Ekinci'yle bir alıp veremediğim yok ortak bir paylaşımım yok yanımdan geçse umurum olmaz" dedi.

Bir dönem verdiği pozların gündeme gelmesine dair de konuşan Eliçe devamında şunları söyledi:

"BEN ZATEN BUNLARI SAKLAMIYORUM"

"Ne zaman hoşunuza gitmeyen bir şey söylesem hemen şöyle bir algı oluşturuluyor, eski resimlerim servis ediliyor, hemen geçmişte dans ettiğim aileme 15 yaşında çalışarak ekmek parası götürdüğüm, saklamadığım bir yerden vurmaya çalışıp acıtacaklarını zannediyorlar ama acımıyor. Ben zaten bunları saklamıyorum gizleme ihtiyacı duymuyorum. Şimdi siz bunları koyunca ne oluyor ben ahlaksız mı oluyorum ben karaktersiz mi oluyorum?"

"Siz bu kadar küçük beyninizle bu algıyı yaratmanızla ben bu olmuyorum" diyen Pınar Eliçe "Ben bir sanat camiasından geliyor o zaman RTÜK yoktu, farklı dergiler vardı. Siz bu dergilerdeki vermiş olduğum resimlerden ötürü beni vurmaya çalışıyorsunuz ama kendime baktım hayran kaldım çok güzel kadınmışım vallahi size inat yeni pozlar vereceğim" diyerek isyan etti.