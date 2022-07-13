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Pınar Gültekin davası için hazırlanan istinaf dilekçesi mahkemeye gönderildi

13.07.2022 18:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pınar Gültekin davası için hazırlanan istinaf dilekçesi mahkemeye gönderildi

Pınar Gültekin cinayeti davasında sanıklara verilen cezalara itiraz için hazırlanan istinaf dilekçesi, İzmir Bölge Adliye Mahkemesine gönderildi.

Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, 22 sayfalık gerekçeli istinaf dilekçesi hazırladıklarını söyledi.

Dilekçeyi istinaf mahkemesine gönderdiklerini belirten Epözdemir, Cemal Metin Avcı ve Mertcan Avcı'nın "Canavarca hisle ve eziyet çektirerek tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep ettiklerini kaydetti.

Haklarında beraat kararı verilen diğer 4 kişinin ise "Suç delillerini gizleme, yok etme ve değiştirme" suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanarak cezalandırılmaları talebinde bulunduklarını bildiren Epözdemir, "İstinaf mahkemesinin adil ve hakkaniyet zemininde maddi gerçeği ortaya çıkaracak, adaleti tesis edecek bir karar vereceğini umut ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili davada ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan Cemal Metin Avcı'nın cezası, uygulanan haksız tahrik indirimiyle 23 yıla düşürülmüştü. Mahkeme, Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı ve diğer sanıkların beraatine hükmetmişti.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı da Avcı kardeşler hakkında verilen kararları istinafa taşımıştı.

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Pınar Gültekin Muğla istinaf mahkemesi

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