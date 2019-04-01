Pınar Karşıyaka 81 - 88 Fenerbahçe Beko

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 24. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, deplasmanda Pınar Karşıyaka'yı 88-81 mağlup etti.
İlk 5 dakikası 9-9 eşitlikle geçilen birinci periyotta Fenerbahçe Beko Ahmet ve Green'in basketleriyle son 2 dakikaya 13-11 önde girdi. Son bölümde farkı 5 sayıya (17-12) çıkaran Fenerbahçe Beko, Walker'ın son saniyedeki 3 sayılık basketine rağmen periyodu 17-15 üstün tamamladı.
İkinci periyoda etkili başlayan Fenerbahçe Beko, Datome ve Sinan'ın 3 sayılık basketleriyle 14. dakikada farkı 11 sayıya kadar yükseltti: 32-21. Ev sahibi ekip, 9-0'lık seriyle 16. dakikada farkı 2 sayıya (30-32) indirdiği periyotta farkı 1 sayıya kadar düşürdü: 33-34. Ancak rakibinin kendisini yakalamasına izin vermeyen Fenerbahçe Beko, Guduric'in son saniyede uzak mesafeden bulduğu 3 sayılık basketle devreyi 46-39 önde bitirdi.
Üçüncü periyotta Green'le etkili olan Fenerbahçe Beko, 24. dakikada Guduric'in 3 sayılık basketiyle farkı 11 sayıya yükseltti: 55-44. Kalan bölümde farkı 15 sayıya (63-48) kadar çıkaran sarı-lacivertli ekip, rakibinin 8-0'lık serisine rağmen periyodu 63-56 üstün tamamladı.
Son periyotta Erdi, Birkan ve Henry'nin 3 sayılık basketleriyle 33. dakikada farkı 3 sayıya (65-68) indiren Pınar Karşıyaka önünde farkın daha fazla azalmasına izin vermeyen Fenerbahçe Beko, son 4 dakikaya 14 sayı farkla 79-65 üstün girdi. Fenerbahçe Beko müsabakadan 88-81 galip ayrıldı.
Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
Hakemler: Aytuğ Ekti, Halil Baldemir, Alper Özgök
Pınar Karşıyaka: Berk Uğurlu 11, Henry 8, Birkan Batuk 11, Erdi Gülaslan 3, Marei 19, Egemen Güven 4, İlkan Karaman 4, Tayfun Erülkü, Walker 21
Fenerbahçe Beko: Ali Muhammed, Green 14, Kalinic 18, Melli 9, Ahmet Düverioğlu 7, Melih Mahmutoğlu 6, Sinan Güler 9, Datome 5, Guduric 20
1. Periyot: 15-17
Devre: 39-46
3. Periyot: 56-63
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