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Pique'den Shakira'nın 'diss'ine dalga geçer gibi cevap! Önce Casio sonra ise Twingo...

16.01.2023 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altyapısında yetiştiği Barcelona'da futbolu bırakan dünyaca ünlü isim Gerard Pique, 12 yıllık beraberliğin ardından geçtiğimiz 2022'nin haziran ayında şarkıcı Shakira'yla boşanmıştı. Shakira, Pique'nin kendisini aldattığını iddia etmiş ve ayrılık sonrası eski futbolcuya göndermelerin bulunduğu bir şarkı çıkarmıştı. Şarkısında "Ferrari'den inip Twingo'ya bindin." sözlerini sarf eden Shakira'ya Gerard Pique'den olay yaratan bir cevap geldi.

İspanya La Liga devi Barcelona'da 1 Temmuz 2008 tarihinden itibaren forma giyen ve bu sezon ortasında futbolu bırakan Gerard Pique, ünlü şarkıcı Shakira ile yaşadığı ayrılık ile gündeme gelmişti. Çift, 12 yıllık beraberliğin ardından geçtiğimiz 2022'nin haziran ayında birlikteliklerini resmen sonlandırmıştı.

PIQUE'YE DISS ATMIŞTI

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Shakira, ayrılık sonrasında Gerard Pique'nin kendisini aldattığını iddia etmiş ve ünlü futbolcuya bir diss parçası hazırlamıştı.

"FERRARI'DEN İNİP, TWINGO'YA BİNDİN"

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Kolombiyalı sanatçı, şarkısında "Ben senin liginde değilim. İki tane çıtır ederim. Ferrari'den inip Twimgo'ya bindin. Rolex'i bırakıp Casio'ya geçtin. Yalvarsan da artık sana dönmeyeceğim." ifadelerini kullanmış ve bu sözler sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

PIQUE'DEN CEVAP GELDİ

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Shakira'nın bu hareketi sonrasında Gerard Pique'den de olay yaratan cevaplar geldi.

"CASIO MUHTEŞEM BİR SAAT"

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İspanyol efsane önce "Casio muhteşem bir saat. Bir kere alırsın ve bir ömür boyu kullanırsın" diyerek eski eşine yanıt vermişti.

BU KEZ DE TWINGO KULLANDI

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Gerard Pique daha sonra ise Renault Twingo marka aracıyla kameralara poz vererek Shakira'yı 'ti'ye aldı.

Shakira'nın Pique'ye nasıl bir cevap vereceği merak edilirken, ikili arasındaki atışmaların devam etmesi bekleniyor.

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