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  4. Piramitlerin altı üstünden tam 10 kat daha büyükmüş! Araştırmacıların yeni keşfi heyecan uyandırdı

Piramitlerin altı üstünden tam 10 kat daha büyükmüş! Araştırmacıların yeni keşfi heyecan uyandırdı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
25.03.2025 11:28
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İtalyan araştırmacıların Kahire’deki Giza Piramitleri’nin altında piramitlerden 10 kat daha büyük olduğu öne sürülen geniş bir yer altı yapısı keşfettikleri açıklandı.

Piramitlerin altı üstünden tam 10 kat daha büyükmüş! Araştırmacıların yeni keşfi heyecan uyandırdı

İtalyan araştırmacılar, Mısır’ın başkenti Kahire’deki Giza Piramitleri’nin altında yaklaşık bin 220 metre derinliğe kadar uzanan ve piramitlerden 10 kat daha büyük olduğu öne sürülen geniş bir yer altı yapısı keşfettiklerini duyurdu.

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TANIMLANAMAYAN OLUŞUMLAR TESPİT EDİLDİ

Pisa Üniversitesi’nden Corrado Malanga, Strathclyde Üniversitesi’nden Mısırbilimci Armando Mei ve radar uzmanı Filippo Biondi tarafından yürütülen çalışma kapsamında, piramitlerin 640 metre altında 8 dikey silindirik yapı ve bin 220 metre derinlikte henüz tanımlanamayan oluşumlar tespit edildi.

Henüz bağımsız uzmanlar tarafından hakem değerlendirmesinden geçmemiş olan çalışmanın, okyanus tabanını haritalamak için kullanılan sonar radar benzeri bir teknolojiyle elde edilen yüksek çözünürlüklü görüntülere dayandığı kaydedildi.

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ARAŞTIRMALARIN SINIRLARINI YENİDEN TANIMLIYOR

Araştırmanın sözcüsü Nicole Ciccolo, İtalya’da düzenlenen bir toplantıda, araştırma kapsamında elde edilen verileri paylaşarak yapılan çalışmanın arkeolojik araştırmaların sınırlarını yeniden tanımladığını söyledi.

Denver Üniversitesi'nden radar uzmanı Profesör Lawrence Conyers ise mevcut teknolojinin yerin bu kadar derinlerine nüfuz etmesinin mümkün olmadığını ve yer altı şehri fikrinin fazla iddialı olduğunu belirtti. Conyers ayrıca keşfin doğrulanması için hedefli kazılar yapılması gerektiğini aktararak, verilerin bağımsız analizlere de açık olması gerektiğini bildirdi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İtalya Mısır
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