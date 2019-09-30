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Pırasa köftesi tarifi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 30.09.2019 16:16 | Son Güncelleme

Yavaş yavaş tezgahlarda kış sebzelerini karşılamaya başladık ve bunlardan biri de pırasa. Pırasanın sevenini bulmak zordur :) Pırasa severler olarak azınlıktayız, kabul ediyoruz sevgili okur. Ama sevenler için de her geçen gün pırasalı tariflerimiz çeşitlendiriyoruz. Pırasalı köfte tarifine sebze sevenler hayran kalacak. İşte tüm detaylarıyla tarifimiz geliyor...

Pırasa köftesi tarifi

Pırasalı tariflerimize bir yenisini daha ekledik! Pırasa köftesi tarifi, kıymayla pırasanın müthiş uyumunu gözler önüne seriyor. Gerçek bir pırasa sever bu tarifimize bayılacak. Pırasa köftesi yapımının detaylarını sizler için yazdık, buyursunlar...

PIRASA KÖFTESİ TARİFİ MALZEMELERİ
Bir kilo pırasa
200 gram kıyma
Bir adet yumurta
2 dilim ıslatılmış bayat ekmek içi
Tuz, pul biber
Sıvı yağ

PIRASA KÖFTESİ NASIL YAPILIR?
İlk olarak pırasaları temizleyin ve doğradıktan sonra 15-20 dakika kadar haşlayın.
Haşlanan pırasaları süzün ve robottan geçirerek püre haline getirin.
Şimdi kıymayı, yumurtayı, ekmek içini ve baharatları bir kabın içine alın ve pırasa püresini de dahil ederek güzelce karıştırın.
Elinizde harçtan parçalar kopararak köfte şeklini verin. Köfteleri buzdolabında yarım saat dinlendirin.
Bol sıvı yağı kızdırın ve köfteleri arkalı önlü kızarana kadar pişirin. Afiyet olsun.


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