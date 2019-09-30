Pırasalı tariflerimize bir yenisini daha ekledik! Pırasa köftesi tarifi, kıymayla pırasanın müthiş uyumunu gözler önüne seriyor. Gerçek bir pırasa sever bu tarifimize bayılacak. Pırasa köftesi yapımının detaylarını sizler için yazdık, buyursunlar...

PIRASA KÖFTESİ TARİFİ MALZEMELERİ

Bir kilo pırasa

200 gram kıyma

Bir adet yumurta

2 dilim ıslatılmış bayat ekmek içi

Tuz, pul biber

Sıvı yağ

PIRASA KÖFTESİ NASIL YAPILIR?

İlk olarak pırasaları temizleyin ve doğradıktan sonra 15-20 dakika kadar haşlayın.

Haşlanan pırasaları süzün ve robottan geçirerek püre haline getirin.

Şimdi kıymayı, yumurtayı, ekmek içini ve baharatları bir kabın içine alın ve pırasa püresini de dahil ederek güzelce karıştırın.

Elinizde harçtan parçalar kopararak köfte şeklini verin. Köfteleri buzdolabında yarım saat dinlendirin.

Bol sıvı yağı kızdırın ve köfteleri arkalı önlü kızarana kadar pişirin. Afiyet olsun.



