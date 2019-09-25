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Pırasalı börek tarifi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 25.09.2019 16:19 | Son Güncelleme

Pırasanın en güzel hali şüphesiz ki böreğidir. En sağlıklı kış sebzelerinden biri olan pırasayı siz de börek yaparak değerlendirebilirsiniz. Pırasalı börek tarifini merak edenler için detaylandırıyoruz.

Pırasalı börek tarifi

"Pırasalı börek nasıl yapılır?" diyorsanız bu tarifle tüm detaylarını öğrenebilirsiniz. Özellikle beş çayına yakışan pırasalı börek, altın günlerinde de tercihiniz olabilir.

MALZEMELER
İç harcı için:
Bir kilo pırasa
Bir çay bardağı ayçiçek yağı
Bir yemek kaşığı salça
Tuz, karabiber

3 su bardağı un
Aldığı kadar su
Bir tatlı kaşığı tuz

Üzeri için:
Bir adet yumurta sarısı
İsteğe göre çörek otu ya da susam

PIRASALI BÖREK NASIL YAPILIR?
Un, tuz ve suyu karıştırarak orta sertlikte bir hamur hazırlayın ve hamuru yaklaşık yarım saat dinlendirin.
Pırasaları ince halkalar şeklinde doğrayın. Sıvı yağda sotelemeye başlayın. Yaklaşık 10 dakika sonra salça ve tuzu ilave ederek kavurmaya devam edin. Pırasalar piştikten sonra ocaktan alabilirsiniz.
Dinlendirdiğiniz hamuru büyük bir tepsi boyutunda açın. Hamuru çarşaf böreği gibi elinizle açarak inceltin.
Pırasalı harcı açtığınız hamurun içinin her bir yerine eşit miktarda dağıtın. Sonrasında hamuru rulo haline getirin. Üzerine yumurta sarısını sürün. Dilediğiniz şekli verdikten sonra önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika pişirin.

PIRASALI BÖREK KAÇ KALORİ?
Bir porsiyon pırasalı börek yaklaşık olarak 433 kaloridir. Pırasalı börek glisemik indeksi yüksek bir yiyecektir. Bu yüzden sık tüketimi tavsiye edilmez.


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